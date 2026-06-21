Стармер піде у відставку, він провалився у двох дуже важливих напрямах, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скоро піде у відставку.
Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
Очільник США звинуватив британського лідера у провалі міграційної та енергетичної політики.
"Кір Стармер піде у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Він серйозно провалився у двох дуже важливих напрямах — імміграції та енергетиці. Бажаю йому всього найкращого!", - написав Трамп.
Що відомо про можливу відставку Стармера?
- Напередодні ЗМІ повідомляли, що в понеділок, 22 червня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосить про свою відставку та оприлюднить план передачі повноважень.
- За даними Reuters, Стармер дійшов висновку, що його подальше перебування на посаді більше не є можливим.
- Такого висновку він дійшов після низки розмов з міністрами уряду, радниками, фінансовими донорами та лідерами профспілок.
Найбільш імовірним наступником Стармера вважається Енді Бернем — мер Великого Манчестера і представник помірного соціал-демократичного крила лейбористів. Британські ЗМІ повідомляють, що він користується широкою підтримкою всередині партії і розглядається багатьма депутатами як головний кандидат на посаду прем'єр-міністра у разі відставки Стармера.
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