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Новини Відставка Стармера
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В уряді Британії підтримують відставку Стармера, - ЗМІ

Стармер може піти у відставку

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер приватно закликала прем'єр-міністра Кіра Стармера піти у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Sky News.

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Сигнали з уряду та приватні розмови

За даними журналістів, Купер передала це повідомлення Стармеру під час особистого спілкування минулими вихідними.

Вона вважається однією з найвпливовіших міністрів уряду, тому її позиція привернула особливу увагу.

Наразі Кір Стармер перебуває поза межами Даунінг-стріт. Разом із родиною він зупинився у заміській резиденції Чекерс.

Міністр бізнесу та торгівлі Великої Британії Пітер Кайл також прокоментував ситуацію та заявив, що не спілкувався зі Стармером із п’ятниці. Водночас він додав, що напередодні у них була відверта розмова про серйозні виклики, які стоять перед урядом.

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Заяви Трампа та обговорення відставки

Раніше можливу відставку Стармера прокоментував президент США Дональд Трамп.

За його словами, прем’єр Британії "провалився" у двох ключових напрямках — імміграції та енергетиці.

"Кір Стармер піде у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Він серйозно провалився у двох дуже важливих напрямах — імміграції та енергетиці. Бажаю йому всього найкращого!", - написав Трамп.

  • До слова, найбільш імовірним наступником Стармера вважається Енді Бернем — мер Великого Манчестера і представник помірного соціал-демократичного крила лейбористів. Британські ЗМІ повідомляють, що він користується широкою підтримкою всередині партії і розглядається багатьма депутатами як головний кандидат на посаду прем'єр-міністра у разі відставки Стармера.

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