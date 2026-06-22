В уряді Британії підтримують відставку Стармера, - ЗМІ

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер приватно закликала прем'єр-міністра Кіра Стармера піти у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Sky News.

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Сигнали з уряду та приватні розмови

За даними журналістів, Купер передала це повідомлення Стармеру під час особистого спілкування минулими вихідними.

Вона вважається однією з найвпливовіших міністрів уряду, тому її позиція привернула особливу увагу.

Наразі Кір Стармер перебуває поза межами Даунінг-стріт. Разом із родиною він зупинився у заміській резиденції Чекерс.

Міністр бізнесу та торгівлі Великої Британії Пітер Кайл також прокоментував ситуацію та заявив, що не спілкувався зі Стармером із п’ятниці. Водночас він додав, що напередодні у них була відверта розмова про серйозні виклики, які стоять перед урядом.

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Заяви Трампа та обговорення відставки

Раніше можливу відставку Стармера прокоментував президент США Дональд Трамп.

За його словами, прем’єр Британії "провалився" у двох ключових напрямках — імміграції та енергетиці.

"Кір Стармер піде у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Він серйозно провалився у двох дуже важливих напрямах — імміграції та енергетиці. Бажаю йому всього найкращого!", - написав Трамп.