В уряді Британії підтримують відставку Стармера, - ЗМІ
Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер приватно закликала прем'єр-міністра Кіра Стармера піти у відставку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Sky News.
Сигнали з уряду та приватні розмови
За даними журналістів, Купер передала це повідомлення Стармеру під час особистого спілкування минулими вихідними.
Вона вважається однією з найвпливовіших міністрів уряду, тому її позиція привернула особливу увагу.
Наразі Кір Стармер перебуває поза межами Даунінг-стріт. Разом із родиною він зупинився у заміській резиденції Чекерс.
Міністр бізнесу та торгівлі Великої Британії Пітер Кайл також прокоментував ситуацію та заявив, що не спілкувався зі Стармером із п’ятниці. Водночас він додав, що напередодні у них була відверта розмова про серйозні виклики, які стоять перед урядом.
Заяви Трампа та обговорення відставки
Раніше можливу відставку Стармера прокоментував президент США Дональд Трамп.
За його словами, прем’єр Британії "провалився" у двох ключових напрямках — імміграції та енергетиці.
"Кір Стармер піде у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Він серйозно провалився у двох дуже важливих напрямах — імміграції та енергетиці. Бажаю йому всього найкращого!", - написав Трамп.
- До слова, найбільш імовірним наступником Стармера вважається Енді Бернем — мер Великого Манчестера і представник помірного соціал-демократичного крила лейбористів. Британські ЗМІ повідомляють, що він користується широкою підтримкою всередині партії і розглядається багатьма депутатами як головний кандидат на посаду прем'єр-міністра у разі відставки Стармера.
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