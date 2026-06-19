Українця засудили до семи років за підпали майна, пов’язаного зі Стармером, - ВВС

Суд у Великій Британії засудив громадянина України Романа Лавриновича до семи років позбавлення волі у справі про підпали майна, пов'язаного з прем'єр-міністром країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише BBC.

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За даними суду, 22-річного українця визнали винним у підпалах автомобіля та будинків, пов'язаних із прем'єром Великої Британії Кір Стармер.

Окрім змови з метою підпалу, Лавриновича також визнали винним у пошкодженні майна внаслідок підпалу із загрозою для життя людей.

Ще одного фігуранта справи – 27-річного громадянина Румунії українського походження Станіслава Карпюка – засудили до двох років ув'язнення. Його визнали винним у змові з метою підпалу.

Водночас третього обвинуваченого, 35-річного українця Петра Починка, суд раніше виправдав.

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