Українця засудили до семи років за підпали майна, пов’язаного зі Стармером, - ВВС
Суд у Великій Британії засудив громадянина України Романа Лавриновича до семи років позбавлення волі у справі про підпали майна, пов'язаного з прем'єр-міністром країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише BBC.
За даними суду, 22-річного українця визнали винним у підпалах автомобіля та будинків, пов'язаних із прем'єром Великої Британії Кір Стармер.
Окрім змови з метою підпалу, Лавриновича також визнали винним у пошкодженні майна внаслідок підпалу із загрозою для життя людей.
Ще одного фігуранта справи – 27-річного громадянина Румунії українського походження Станіслава Карпюка – засудили до двох років ув'язнення. Його визнали винним у змові з метою підпалу.
Водночас третього обвинуваченого, 35-річного українця Петра Починка, суд раніше виправдав.
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