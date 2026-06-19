Украинца приговорили к семи годам за поджоги имущества, связанного со Стармером, - ВВС

Суд в Великобритании приговорил гражданина Украины Романа Лавриновича к семи годам лишения свободы по делу о поджогах имущества, связанного с премьер-министром страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.

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По данным суда, 22-летнего украинца признали виновным в поджогах автомобиля и домов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Помимо сговора с целью поджога, Лавриновича также признали виновным в повреждении имущества в результате поджога с угрозой для жизни людей.

Еще одного фигуранта дела - 27-летнего гражданина Румынии украинского происхождения Станислава Карпюка - приговорили к двум годам лишения свободы. Его признали виновным в сговоре с целью поджога.

В то же время третьего обвиняемого, 35-летнего украинца Петра Починка, суд ранее оправдал.

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