Украинца приговорили к семи годам за поджоги имущества, связанного со Стармером, - ВВС
Суд в Великобритании приговорил гражданина Украины Романа Лавриновича к семи годам лишения свободы по делу о поджогах имущества, связанного с премьер-министром страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.
По данным суда, 22-летнего украинца признали виновным в поджогах автомобиля и домов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Помимо сговора с целью поджога, Лавриновича также признали виновным в повреждении имущества в результате поджога с угрозой для жизни людей.
Еще одного фигуранта дела - 27-летнего гражданина Румынии украинского происхождения Станислава Карпюка - приговорили к двум годам лишения свободы. Его признали виновным в сговоре с целью поджога.
В то же время третьего обвиняемого, 35-летнего украинца Петра Починка, суд ранее оправдал.
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