Велика Британія запевнила у продовженні підтримки України після відставки Стармера

Зміна прем’єр-міністра Великої Британії жодним чином не вплине на зовнішньополітичний курс країни. Сполучене Королівство продовжить підтримувати Україну, а також системне зближення з Європейським Союзом.

Про це віцепрем’єр-міністр Великої Британії Девід Леммі сказав на конференції з питань відновлення України у Гданську, цитує Euronews, інформує Цензор.НЕТ.

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Британія тримає стрій незалежно від зміни лідерів

Леммі запевнив, що після приходу наступника прем’єр-міністра Кіра Стармера Британія не змінить свою зовнішню політику.

"Немає жодних сумнівів у тому, що наша зовнішня політика не зміниться. Ми залишалися відданими Україні, коли уряди змінювалися, і це буде продовжуватися", - наголосив він.

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Леммі окремо заявив, що стратегічна лінія Великої Британії на відновлення та поглиблення зв’язків із глобальною європейською спільнотою та інституціями ЄС також залишається непохитною й реалізовуватиметься надалі.

Віцепрем’єр наголосив, що очікує збереження "динаміки" щодо України й на саміті НАТО 7-8 липня в Анкарі після "рідкісного прояву трансатлантичної єдності" щодо України на саміті G7 у Франції.

Відставка Стармера

Нагадаємо, 22 червня Кір Стармер оголосив про завершення перебування на посаді прем’єр-міністра Великої Британії.

Після цього президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон подякували йому за співпрацю.

Стармер залишиться у статусі прем’єра до вересня, поки в країні не оберуть нового главу уряду. Є велика ймовірність того, що ним стане член Лейбористської партії Енді Бернем.

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