Макрон подякував Стармеру за підтримку України

Президент Франції Еммануель Макрон подякував прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру за його підтримку України та внесок у зміцнення франко-британської співпраці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Еммануеля Макрона в соцмережі Х.

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Подяка за співпрацю та Україну

Макрон відзначив роль Кіра Стармера у розвитку відносин між Францією та Великою Британією.

Він також підкреслив внесок у відновлення відносин між Великою Британією та Європейським Союзом.

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Сфери спільної роботи та політичні зміни

Президент Франції додав, що спільна робота у сферах оборони, ядерної енергетики, космосу та інновацій стала прикладом тісної співпраці між країнами.

Він також згадав франко-британський саміт, який відбувся у липні минулого року, як підтвердження партнерства.

Окремо Макрон відзначив відданість Стармера підтримці України та його участь у роботі Коаліції охочих, що координує допомогу та гарантії безпеки для Києва.

"Хочу подякувати прем’єр-міністру Кіру Стармеру за його внесок у зміцнення франко-британських відносин, його залученість у межах Коаліції охочих для України, а також у відновлення відносин між Великою Британією та Європейським Союзом", – заявив Еммануель Макрон.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відставку у понеділок, 22 червня.

За словами президента США Дональда Трампа, прем’єр Британії "провалився" у двох ключових напрямках — імміграції та енергетиці.

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