Макрон подякував Стармеру за підтримку України
Президент Франції Еммануель Макрон подякував прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру за його підтримку України та внесок у зміцнення франко-британської співпраці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Еммануеля Макрона в соцмережі Х.
Подяка за співпрацю та Україну
Макрон відзначив роль Кіра Стармера у розвитку відносин між Францією та Великою Британією.
Він також підкреслив внесок у відновлення відносин між Великою Британією та Європейським Союзом.
Сфери спільної роботи та політичні зміни
Президент Франції додав, що спільна робота у сферах оборони, ядерної енергетики, космосу та інновацій стала прикладом тісної співпраці між країнами.
Він також згадав франко-британський саміт, який відбувся у липні минулого року, як підтвердження партнерства.
Окремо Макрон відзначив відданість Стармера підтримці України та його участь у роботі Коаліції охочих, що координує допомогу та гарантії безпеки для Києва.
"Хочу подякувати прем’єр-міністру Кіру Стармеру за його внесок у зміцнення франко-британських відносин, його залученість у межах Коаліції охочих для України, а також у відновлення відносин між Великою Британією та Європейським Союзом", – заявив Еммануель Макрон.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відставку у понеділок, 22 червня.
За словами президента США Дональда Трампа, прем’єр Британії "провалився" у двох ключових напрямках — імміграції та енергетиці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль