Макрон поблагодарил Стармера за поддержку Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил премьер-министра Великобритании Кира Стармера за его поддержку Украины и вклад в укрепление франко-британского сотрудничества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Эмманюэля Макрона в социальной сети Х.

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Благодарность за сотрудничество и поддержку Украины

Макрон отметил роль Кира Стармера в развитии отношений между Францией и Великобританией.

Он также подчеркнул его вклад в восстановление отношений между Великобританией и Европейским союзом.

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Сферы совместной работы и политические изменения

Президент Франции добавил, что совместная работа в сферах обороны, ядерной энергетики, космоса и инноваций стала примером тесного сотрудничества между странами.

Он также упомянул франко-британский саммит, состоявшийся в июле прошлого года, как подтверждение партнерства.

Отдельно Макрон отметил приверженность Стармера поддержке Украины и его участие в работе "Коалиции желающих", которая координирует помощь и гарантии безопасности для Киева.

"Хочу поблагодарить премьер-министра Кира Стармера за его вклад в укрепление франко-британских отношений, его участие в рамках Коалиции желающих в поддержку Украины, а также в восстановление отношений между Великобританией и Европейским союзом", — заявил Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке в понедельник, 22 июня.

По словам президента США Дональда Трампа, премьер-министр Великобритании "провалился" в двух ключевых направлениях — иммиграции и энергетике.

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