Макрон поблагодарил Стармера за поддержку Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил премьер-министра Великобритании Кира Стармера за его поддержку Украины и вклад в укрепление франко-британского сотрудничества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Эмманюэля Макрона в социальной сети Х.
Благодарность за сотрудничество и поддержку Украины
Макрон отметил роль Кира Стармера в развитии отношений между Францией и Великобританией.
Он также подчеркнул его вклад в восстановление отношений между Великобританией и Европейским союзом.
Сферы совместной работы и политические изменения
Президент Франции добавил, что совместная работа в сферах обороны, ядерной энергетики, космоса и инноваций стала примером тесного сотрудничества между странами.
Он также упомянул франко-британский саммит, состоявшийся в июле прошлого года, как подтверждение партнерства.
Отдельно Макрон отметил приверженность Стармера поддержке Украины и его участие в работе "Коалиции желающих", которая координирует помощь и гарантии безопасности для Киева.
"Хочу поблагодарить премьер-министра Кира Стармера за его вклад в укрепление франко-британских отношений, его участие в рамках Коалиции желающих в поддержку Украины, а также в восстановление отношений между Великобританией и Европейским союзом", — заявил Эммануэль Макрон.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке в понедельник, 22 июня.
По словам президента США Дональда Трампа, премьер-министр Великобритании "провалился" в двух ключевых направлениях — иммиграции и энергетике.
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