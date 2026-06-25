Британія може передати Україні £35 млн від продажу конфіскованої російської нафти, - Telegraph

Уряд Великої Британії розглядає можливість продажу російської нафти, конфіскованої з танкера "тіньового флоту" SMYRTOS. Отримані кошти, які оцінюють приблизно у 35 млн фунтів стерлінгів, можуть передати на потреби України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Telegraph із посиланням на джерела в уряді.

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Лондон вивчає можливість продажу конфіскованої нафти

За інформацією видання, британський уряд розглядає проведення аукціону з продажу майже 100 тис. тонн російської сирої нафти марки Urals.

Сировину виявили на борту танкера SMYRTOS, який намагався пройти через протоку Ла-Манш. Судно перехопили Збройні сили Великої Британії.

Після конфіскації танкер перебуває під контролем Міністерства оборони Великої Британії біля узбережжя Веймута. Капітану судна, громадянину Індії Аджаю Панту, висунули обвинувачення в обході санкцій.

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Кошти можуть спрямувати на оборону України

За даними Telegraph, британські посадовці вважають, що конфіскована нафта юридично перейшла у власність держави.

Серед варіантів її використання розглядають передачу коштів від продажу Україні, фінансування закупівлі військового обладнання або переробку нафти для внутрішніх потреб Великої Британії.

Джерела видання також зазначили, що затримання танкера SMYRTOS є початком ширшої кампанії із протидії суднам, які порушують санкційний режим у Ла-Манші.

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