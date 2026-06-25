Великобритания может передать Украине 35 млн фунтов стерлингов от продажи конфискованной российской нефти, - Telegraph

Правительство Великобритании рассматривает возможность продажи российской нефти, конфискованной с танкера "теневого флота" SMYRTOS. Полученные средства, которые оцениваются примерно в 35 млн фунтов стерлингов, могут быть направлены на нужды Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Лондон изучает возможность продажи конфискованной нефти

По информации издания, британское правительство рассматривает возможность проведения аукциона по продаже почти 100 тыс. тонн российской сырой нефти марки Urals.

Сырье обнаружили на борту танкера SMYRTOS, который пытался пройти через пролив Ла-Манш. Судно перехватили Вооруженные силы Великобритании.

После конфискации танкер находится под контролем Министерства обороны Великобритании у побережья Веймута. Капитану судна, гражданину Индии Аджаю Панту, предъявили обвинение в обходе санкций.

Читайте: Лидеры E5 встретятся в Берлине для обсуждения поддержки Украины

Средства могут быть направлены на оборону Украины

По данным Telegraph, британские чиновники считают, что конфискованная нефть юридически перешла в собственность государства.

Среди вариантов её использования рассматривают передачу средств от продажи Украине, финансирование закупки военного оборудования или переработку нефти для внутренних нужд Великобритании.

Источники издания также отметили, что задержание танкера SMYRTOS является началом более широкой кампании по противодействию судам, нарушающим санкционный режим в Ла-Манше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада подписала Конвенцию о создании комиссии по репарациям для Украины, - Сибига. ВИДЕО