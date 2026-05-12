Канада подписала Конвенцию о создании комиссии по репарациям для Украины, - Сибига. ВИДЕО
Канада стала первой страной за пределами Европы, подписавшей Конвенцию о создании Международной комиссии по вопросам компенсаций для Украины.
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Я благодарен своей коллеге Аните Ананд за важный шаг: Канада стала первой страной за пределами Европы, которая подписала Конвенцию о создании Международной комиссии по вопросам компенсаций для Украины", — отметил он.
Сибига подчеркнул, что Комиссия по вопросам компенсаций является частью системы ответственности, которая обеспечит справедливость и выплату компенсаций за ущерб и страдания, причиненные украинцам в результате российской агрессии
"Я благодарен Канаде за ее поддержку", – добавил министр.
Что предшествовало?
- Напомним, 1 октября 2025 года парламентская ассамблея Совета Европы единогласно поддержала проект Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины.
- Позже Комитет министров Совета Европы принял Конвенцию об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России.
- 16 декабря 2025 года в Гааге состоялась конференция по созданию Международной комиссии по компенсации ущерба, нанесенного РФ Украине во время войны. Представители 35 государств подписали соответствующую конвенцию, предусматривающую деятельность комиссии на базе Совета Европы.
