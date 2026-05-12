Канада подписала Конвенцию о создании комиссии по репарациям для Украины, - Сибига. ВИДЕО

Канада стала первой страной за пределами Европы, подписавшей Конвенцию о создании Международной комиссии по вопросам компенсаций для Украины.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Я благодарен своей коллеге Аните Ананд за важный шаг: Канада стала первой страной за пределами Европы, которая подписала Конвенцию о создании Международной комиссии по вопросам компенсаций для Украины", — отметил он.

Сибига подчеркнул, что Комиссия по вопросам компенсаций является частью системы ответственности, которая обеспечит справедливость и выплату компенсаций за ущерб и страдания, причиненные украинцам в результате российской агрессии

Читайте также: ЕС может присоединиться к комиссии по репарациям для Украины

"Я благодарен Канаде за ее поддержку", – добавил министр.

Что предшествовало?

Напомним, 1 октября 2025 года парламентская ассамблея Совета Европы единогласно поддержала проект Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины.

Позже Комитет министров Совета Европы принял Конвенцию об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России.

16 декабря 2025 года в Гааге состоялась конференция по созданию Международной комиссии по компенсации ущерба, нанесенного РФ Украине во время войны. Представители 35 государств подписали соответствующую конвенцию, предусматривающую деятельность комиссии на базе Совета Европы.

Читайте также: Эстония ратифицировала конвенцию о создании комиссии по возмещению ущерба Украине