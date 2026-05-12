Канада підписала Конвенцію про створення комісії щодо репарацій для України, - Сибіга. ВIДЕО

Канада стала першою країною за межами Європи, яка підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з питань компенсацій для України.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Я вдячний своїй колезі Аніті Ананд за важливий крок: Канада стала першою країною за межами Європи, яка підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з питань компенсацій для України", - зазначив він.

Сибіга наголосив, що Комісія з питань компенсацій є частиною системи відповідальності, яка забезпечить справедливість та виплату компенсацій за шкоду та страждання, заподіяні українцям через російську агресію

"Я вдячний Канаді за її підтримку", – додав міністр.

Що передувало?

Нагадаємо, 1 жовтня 2025 року парламентська асамблея Ради Європи одноголосно підтримала проєкт Конвенції про створення Міжнародної Комісії з розгляду заяв для України.

Пізніше комітет міністрів Ради Європи ухвалив Конвенцію про заснування Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії.

16 грудня 2025 року в Гаазі відбулася конференція зі створення Міжнародної комісії щодо компенсації збитків, які РФ завдала Україні під час війни. Представники 35 держав підписали відповідну конвенцію, що передбачає діяльність комісії на базі Ради Європи.

