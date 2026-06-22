РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11340 посетителей онлайн
Новости Встреча лидеров ЕС
788 5

Лидеры E5 встретятся в Берлине для обсуждения поддержки Украины

Саммит E5 в Берлине: лидеры Европы будут обсуждать Украину

24 июня лидеры Италии, Великобритании, Франции, Германии и Польши проведут встречу в Берлине, где обсудят войну России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении правительства Италии.

Отмечается, что на встрече будет присутствовать премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Также на встрече будет присутствовать Кир Стармер, который в понедельник объявил об отставке, но пока продолжает исполнять свои обязанности.

Что известно?

Группа E5 - это неформальная политическая и оборонная группа пяти ведущих европейских стран, имеющих крупнейшие оборонные бюджеты в Европе.

В нее входят: 

  • Франция;
  • Германия;
  • Италия;
  • Польша;
  • Великобритания.

Она была создана в 2024 году на фоне усиления призывов к перевооружению Европы и улучшению координации действий с целью поддержки Украины в борьбе против российского вторжения.

Группа сосредоточивается на:

  • поддержке Украины в войне с Россией;
  • развитии совместного производства вооружений;
  • укреплении противовоздушной обороны;
  • сокращении зависимости от внешних поставщиков оружия;
  • координации оборонных расходов и стандартов в Европе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мелони ответила на последние нападки Трампа: "Моя популярность тебя не касается, советую сосредоточиться на своей"

Автор: 

Великобритания (5322) Германия (7566) Италия (1741) Польша (9152) Франция (3745)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 