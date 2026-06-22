Лидеры E5 встретятся в Берлине для обсуждения поддержки Украины
24 июня лидеры Италии, Великобритании, Франции, Германии и Польши проведут встречу в Берлине, где обсудят войну России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении правительства Италии.
Отмечается, что на встрече будет присутствовать премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Также на встрече будет присутствовать Кир Стармер, который в понедельник объявил об отставке, но пока продолжает исполнять свои обязанности.
Что известно?
Группа E5 - это неформальная политическая и оборонная группа пяти ведущих европейских стран, имеющих крупнейшие оборонные бюджеты в Европе.
В нее входят:
- Франция;
- Германия;
- Италия;
- Польша;
- Великобритания.
Она была создана в 2024 году на фоне усиления призывов к перевооружению Европы и улучшению координации действий с целью поддержки Украины в борьбе против российского вторжения.
Группа сосредоточивается на:
- поддержке Украины в войне с Россией;
- развитии совместного производства вооружений;
- укреплении противовоздушной обороны;
- сокращении зависимости от внешних поставщиков оружия;
- координации оборонных расходов и стандартов в Европе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль