Лидеры E5 встретятся в Берлине для обсуждения поддержки Украины

24 июня лидеры Италии, Великобритании, Франции, Германии и Польши проведут встречу в Берлине, где обсудят войну России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении правительства Италии.

Отмечается, что на встрече будет присутствовать премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Также на встрече будет присутствовать Кир Стармер, который в понедельник объявил об отставке, но пока продолжает исполнять свои обязанности.

Что известно?

Группа E5 - это неформальная политическая и оборонная группа пяти ведущих европейских стран, имеющих крупнейшие оборонные бюджеты в Европе.

В нее входят:

Франция;

Германия;

Италия;

Польша;

Великобритания.

Она была создана в 2024 году на фоне усиления призывов к перевооружению Европы и улучшению координации действий с целью поддержки Украины в борьбе против российского вторжения.

Группа сосредоточивается на:

поддержке Украины в войне с Россией;

развитии совместного производства вооружений;

укреплении противовоздушной обороны;

сокращении зависимости от внешних поставщиков оружия;

координации оборонных расходов и стандартов в Европе.

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