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Новини Зустріч лідерів ЄС
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Лідери E5 зустрінуться у Берліні для обговорення підтримки України

Саміт E5 у Берліні: лідери Європи говоритимуть про Україну

24 червня лідери Італії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі проведуть зустріч у Берліні, де обговорять війну Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні уряду Італії.

Зазначається, що зустріч відвідає прем’єрка Італії Джорджа Мелоні. Також на зустрічі буде присутній Кір Стармер, який у понеділок оголосив про відставку, наразі продовжує виконувати свої обов'язки.

Що відомо?

Група E5 - це неформальна політична та оборонна група п’яти провідних європейських країн, які мають найбільші оборонні бюджети в Європі.

До неї входять: 

  • Франція;
  • Німеччина;
  • Італія;
  • Польща;
  • Велика Британія.

Була створена у 2024 році на тлі посилення закликів до переозброєння Європи та покращення координації дій з метою підтримки України у боротьбі проти російського вторгнення.

Група зосереджується на:

  • підтримці України у війні з Росією;
  • розвитку спільного виробництва озброєнь;
  • посиленні протиповітряної оборони;
  • скороченні залежності від зовнішніх постачальників зброї;
  • координації оборонних витрат і стандартів у Європі.

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Автор: 

Велика Британія (5997) Німеччина (8096) Італія (1695) Польща (9426) Франція (3356)
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