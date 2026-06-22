Лідери E5 зустрінуться у Берліні для обговорення підтримки України
24 червня лідери Італії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі проведуть зустріч у Берліні, де обговорять війну Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні уряду Італії.
Зазначається, що зустріч відвідає прем’єрка Італії Джорджа Мелоні. Також на зустрічі буде присутній Кір Стармер, який у понеділок оголосив про відставку, наразі продовжує виконувати свої обов'язки.
Що відомо?
Група E5 - це неформальна політична та оборонна група п’яти провідних європейських країн, які мають найбільші оборонні бюджети в Європі.
До неї входять:
- Франція;
- Німеччина;
- Італія;
- Польща;
- Велика Британія.
Була створена у 2024 році на тлі посилення закликів до переозброєння Європи та покращення координації дій з метою підтримки України у боротьбі проти російського вторгнення.
Група зосереджується на:
- підтримці України у війні з Росією;
- розвитку спільного виробництва озброєнь;
- посиленні протиповітряної оборони;
- скороченні залежності від зовнішніх постачальників зброї;
- координації оборонних витрат і стандартів у Європі.
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