Лідери E5 зустрінуться у Берліні для обговорення підтримки України

24 червня лідери Італії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі проведуть зустріч у Берліні, де обговорять війну Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні уряду Італії.

Зазначається, що зустріч відвідає прем’єрка Італії Джорджа Мелоні. Також на зустрічі буде присутній Кір Стармер, який у понеділок оголосив про відставку, наразі продовжує виконувати свої обов'язки.

Що відомо?

Група E5 - це неформальна політична та оборонна група п’яти провідних європейських країн, які мають найбільші оборонні бюджети в Європі.

До неї входять:

Франція;

Німеччина;

Італія;

Польща;

Велика Британія.

Була створена у 2024 році на тлі посилення закликів до переозброєння Європи та покращення координації дій з метою підтримки України у боротьбі проти російського вторгнення.

Група зосереджується на:

підтримці України у війні з Росією;

розвитку спільного виробництва озброєнь;

посиленні протиповітряної оборони;

скороченні залежності від зовнішніх постачальників зброї;

координації оборонних витрат і стандартів у Європі.

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