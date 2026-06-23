Стармер провів таємні переговори зі своїм наступником, - ЗМІ

У Великій Британії Кір Стармер, який вчора оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра країни, провів таємні перемовини зі своїм потенційним наступником Енді Бернемом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Times.

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Тихі перемовини поза урядовими кабінетами

Як повідомляється, Стармер залишив Даунінг-стріт і провів годинну зустріч з Бернемом поза межами уряду. Це була їхня перша розмова після повернення Бернема до Вестмінстера.

У ході зустрічі сторони обговорили майбутню зміну керівництва. Стармер пообіцяв забезпечити плавний перехід влади.

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Перехід влади та реакція міжнародних партнерів

За даними джерел, розмова була спрямована на організацію стабільного процесу передачі влади після відставки чинного прем’єра. Важливим акцентом стала домовленість про безперервність управління.

Нагадаємо, 22 червня Кір Стармер оголосив про завершення перебування на посаді прем’єр-міністра Великої Британії. Після цього президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон подякували йому за співпрацю.

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