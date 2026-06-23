Стармер провел тайные переговоры со своим преемником, - СМИ

В Великобритании Кир Стармер, который вчера объявил о своей отставке с поста премьер-министра страны, провел тайные переговоры со своим потенциальным преемником Энди Бернемом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Times.

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Тихие переговоры за пределами правительственных кабинетов

Как сообщается, Стармер покинул Даунинг-стрит и провел часовую встречу с Бернемом за пределами правительства. Это был их первый разговор после возвращения Бернема в Вестминстер.

В ходе встречи стороны обсудили предстоящую смену руководства. Стармер пообещал обеспечить плавный переход власти.

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Переход власти и реакция международных партнеров

По данным источников, разговор был направлен на организацию стабильного процесса передачи власти после отставки действующего премьера. Важным акцентом стала договоренность о непрерывности управления.

Напомним, 22 июня Кир Стармер объявил о завершении пребывания на посту премьер-министра Великобритании. После этого президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарили его за сотрудничество.

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