Стармер провел тайные переговоры со своим преемником, - СМИ
В Великобритании Кир Стармер, который вчера объявил о своей отставке с поста премьер-министра страны, провел тайные переговоры со своим потенциальным преемником Энди Бернемом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Times.
Тихие переговоры за пределами правительственных кабинетов
Как сообщается, Стармер покинул Даунинг-стрит и провел часовую встречу с Бернемом за пределами правительства. Это был их первый разговор после возвращения Бернема в Вестминстер.
В ходе встречи стороны обсудили предстоящую смену руководства. Стармер пообещал обеспечить плавный переход власти.
Переход власти и реакция международных партнеров
По данным источников, разговор был направлен на организацию стабильного процесса передачи власти после отставки действующего премьера. Важным акцентом стала договоренность о непрерывности управления.
Напомним, 22 июня Кир Стармер объявил о завершении пребывания на посту премьер-министра Великобритании. После этого президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарили его за сотрудничество.
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