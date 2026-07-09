Головний кандидат у прем’єри Британії пообіцяв підтримку Україні

Енді Бернем, який може очолити уряд Великої Британії, заявив, що Лондон продовжить підтримувати Україну на нинішньому рівні. Він також окреслив своє бачення зовнішньої політики країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його колоні для Times.

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Головний кандидат у прем’єри Британії зазначив, що його пріорітетами у зовнішній політиці на посаді глави уряду будуть підвищення національної безпеки Британії, зміцнення чинних альянсів, посилення співпраці з Європою, а також підтримка України у війні з Росією.

Бернем заявив, що країна стикається зі все більш небезпечним безпековим середовищем, яке вимагає зміцнення обороноздатності.

За його словами, серед ключових викликів - зростання російської агресії, конфлікт на Близькому Сході, кліматична та енергетична нестабільність, а також стрімкий розвиток технологій, які змінюють характер сучасної війни та впливають на внутрішню безпеку держав.

Бернем наголосив, що його уряд продовжить курс попереднього керівництва на збільшення оборонних видатків, посилення ролі Великої Британії в НАТО та поглиблення співпраці з європейськими союзниками.

США залишаються головним союзником

Ймовірний очільник британського уряду підкреслив, що Сполучені Штати залишатимуться найважливішим партнером Великої Британії у сфері оборони та безпеки.

Він також окремо згадав російсько-українську війну як один із ключових чинників, що визначають сучасну безпекову ситуацію в Європі.

"Підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми знаємо, що британська безпека та ширша євроатлантична безпека невіддільні від того, що відбувається в Україні", – написав політик.

За словами Бернема, уряд Кіра Стармера довів лідерство Великої Британії, створивши та ставши співголовою "коаліції рішучих" для підтримки "хороброго українського народу".

Він згадав, що під час перебування на посаді мера Великого Манчестера надавав підтримку мерам Києва та Львова, пообіцявши і надалі продовжувати підтримувати український народ проти російської агресії.

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