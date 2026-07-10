Україна зможе купувати британську зброю за кошти кредиту ЄС на €90 млрд, - Bloomberg

Україна може отримати можливість витрачати частину 90-мільярдного кредиту Європейського Союзу на закупівлю озброєння у британських компаній. Відповідної домовленості ЄС і Велика Британія можуть досягти вже найближчими днями.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією агентства, домовленість відкриє британським оборонним компаніям доступ до оборонної частини кредитної програми ЄС для України на 2026–2027 роки. Загальний обсяг кредиту становить €90 млрд, із яких €60 млрд передбачені саме на закупівлю озброєння.

За словами співрозмовників Bloomberg, про досягнення домовленості можуть оголосити вже наступного тижня під час зустрічі очолюваної Великою Британією та Францією "коаліції рішучих" у Парижі. У заході також візьме участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Уряд Великої Британії наразі не коментував інформацію, а в Єврокомісії від коментарів відмовилися.

Як зазначає агентство, фіксованої плати за доступ британських компаній до програми не передбачено. Натомість Лондон здійснюватиме фінансові внески у міру того, як Україна використовуватиме кредитні кошти для закупівлі озброєння у британських виробників. Розмір внесків визначатиметься вартістю кожного контракту та пов'язаними з ним відсотковими витратами.

Читайте: Головний кандидат у прем’єри Британії пообіцяв підтримку Україні

Bloomberg зазначає, що цю угоду вважають компромісним кроком після того, як ЄС і Велика Британія не змогли домовитися про участь Лондона в оборонному фонді SAFE обсягом €150 млрд. Тоді переговори зайшли в глухий кут через вимоги Євросоюзу щодо плати за доступ до програми. Водночас переговори щодо кредиту для України просувалися значно швидше, зокрема завдяки наполегливій позиції Нідерландів, які закликали якнайшвидше укласти відповідну угоду.

За даними агентства, європейські дипломати вважають, що останніми місяцями Україна здобула тактичну перевагу над Росією, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі на території РФ. Водночас союзники продовжують наполягати на збільшенні поставок Україні засобів для ударів углиб російської території та систем протиповітряної оборони напередодні зими, особливо на тлі масованих російських атак по Києву та інших українських містах.

Спочатку оголосити про домовленість планували під час наступного саміту ЄС – Велика Британія разом із можливою угодою щодо доступу Лондона до європейського фонду інвестицій у технологічні компанії. Однак саміт відклали до кінця року після відставки прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія запевнила у продовженні підтримки України після відставки Стармера