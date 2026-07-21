Судьба Сырского решена, вопрос только в преемнике, - The Guardian

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский может в ближайшее время покинуть свой пост.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на собственные источники.

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В то же время в Генеральном штабе ВСУ официально опровергают информацию о его отставке и подчеркивают, что никакого указа президента об увольнении не издавали.

По данным The Guardian, кадровые изменения могут произойти после нескольких дней массовых протестов у Офиса президента в Киеве и по всей стране. Тысячи людей требовали увольнения Сырского и возвращения на пост министра обороны Михаила Федорова, которого, по информации издания, президент Владимир Зеленский уволил на прошлой неделе после конфликта с главнокомандующим и Генеральным штабом.

На прошлой неделе Зеленский подтвердил, что между Федоровым и Сырским возникли серьезные разногласия. После увольнения экс-министр заявил, что военные реформы блокировались бюрократическими препятствиями, а руководство игнорировало аналитические данные, отдавая предпочтение бригадам, которые, по его словам, были лично лояльны к Сырскому.

Что заявил Сырский

20 июля Сырский опубликовал колонку, в которой заявил, что был удивлен сообщениями о якобы конфликте с Федоровым.

По словам главнокомандующего, между ними происходили обычные рабочие дискуссии, которые являются естественными в условиях полномасштабной войны.

Сырский также извинился, если его резкие высказывания кого-то обидели, и призвал сосредоточиться на войне, а не на личных спорах.

Кроме того, генерал отверг обвинения в отсутствии стратегии и подчеркнул, что его главная задача — руководство боевыми действиями.

Позиция Генштаба

Несмотря на сообщения западных СМИ, Генеральный штаб ВСУ заявил, что информация о возможном увольнении Сырского не соответствует действительности.

В Генштабе подчеркнули, что главнокомандующий Сырский и его заместитель Андрей Гнатов продолжают исполнять свои обязанности, а решение об увольнении может быть принято исключительно указом президента Украины, которого пока нет.

Буданов намекнул на возможные решения

Несмотря на официальные опровержения, The Guardian обращает внимание на заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, который дал понять, что власть отреагировала на настроения общества.

По его словам, "позиция общественности услышана", а ситуация решается "профессионально и конструктивно".

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В то же время Буданов призвал украинцев не допустить внутреннего противостояния.

"Враг внимательно следит за каждым нашим внутренним спором и ждет, когда мы начнем воевать между собой… Работа продолжается. Результаты будут", — сообщил Буданов.

Кто может заменить Сырского

По информации The Guardian, Зеленский уже провел встречи с несколькими потенциальными кандидатами на должность главнокомандующего ВСУ. Среди возможных претендентов называют командующего Объединенными силами Михаила Драпатого.

В то же время один из источников издания в Вооруженных силах Украины заявил, что вопрос об отставке Сырского уже фактически решен.

"Его судьба решена. Вопрос в том, кто его заменит. Есть несколько важных требований. Этот человек должен быть известным и популярным, чтобы все аплодировали", — цитирует источник The Guardian.

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