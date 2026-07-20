Сырский о конфликте с Федоровым: Это неожиданность, если чем-то обидел — простите

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский развеял слухи о личном противостоянии с бывшим главой Минобороны Михаилом Федоровым, назвав конфликт "неожиданностью", и опроверг обвинения в саботаже реформ.

Об этом Сырский написал в колонке для издания "Милитарный", передает Цензор.НЕТ.

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О "конфликте" с Федоровым и опасности политизации

Сырский признался, что слухи о его остром противостоянии с бывшим министром обороны стали для него неожиданностью, ведь он воспринимал их отношения как обычную рабочую дискуссию двух мощных государственных институтов во время войны:"со сложными вопросами, с разными позициями".

"Скажу честно: мне неинтересна работа со СМИ. Я не строю имидж и не имею политических амбиций. Я занимаюсь войной. 24/7. Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, простите. Бываю жестким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте сосредоточимся не на личном, а на глобальном. На победе. Потому что есть мысль, важнее любых фамилий: Украина больше, чем Федоров, Сырский и любой из нас. Украина выстоит не потому, что в ней есть незаменимые люди, а потому, что в ней есть армия, институты и миллионы людей, которые делают свою работу. Свести эту войну к противостоянию двух личностей — самая большая услуга, которую мы можем оказать врагу", — подчеркнул Главнокомандующий.

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Он предостерег общество от упрощения сложных системных вопросов — закупок, контрактов и мобилизации — до поверхностных лозунгов в социальных сетях, ведь "лозунгами не принимаются решения, от которых зависят жизни людей".

Распределение ответов: Стратегия против "видения"

Сырский разъяснил законодательное различие между функциями Министерства обороны и Генерального штаба. По его словам, Минобороны обеспечивает закупки, формирует политику и осуществляет гражданский контроль, тогда как планирование операций, ситуация на фронте, дальнобойные удары и изоляция Крыма — это непосредственная ответственность Главнокомандующего перед президентом.

Отвечая на упреки относительно "отсутствия стратегии", генерал отметил, что стратегия войны является секретным документом, а её главным результатом является тот факт, что миллионная армия уже четвёртый год подряд сдерживает превосходящего врага:

"У нас в последнее время много говорят о видении. Видение — полезная вещь: с видением можно построить стартап. Но для победы в войне нужна стратегия. Видение рисует желаемое будущее. Стратегия отвечает на вопрос, откуда взять резервы, снаряды, людей и время, чтобы до этого будущего дойти", — подчеркнул Сырский.

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Ответ на упреки о "ручном управлении"

Упреки в чрезмерно централизованном управлении Сырский опроверг, приведя пример конкретных кадровых и структурных решений по децентрализации командования:

"Я служу в армии более 40 лет. Я армейский человек: я не ставлю ультиматумов своему начальнику и не управляю войсками через мессенджеры. Миллионная армия не управляется через WhatsApp. Она управляется через штабы, приказы и ответственность командиров на местах. Одно из недавних решений: я делегировал командирам корпусов полномочия, в том числе и по переводам военнослужащих в пределах корпусов. Это и есть противоположность ручному управлению", — резюмировал Сырский.

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