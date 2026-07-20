Сирський про конфлікт із Федоровим: Це несподіванка, якщо чимось образив – вибачте

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський розвіяв чутки про особисте протистояння з ексочільником Міноборони Михайлом Федоровим, назвавши конфлікт "несподіванкою", та спростував закиди у саботажі реформ.

Про це Сирський написав у колонці для видання "Мілітарний", передає Цензор.НЕТ.

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Про "конфлікт" із Федоровим та небезпеку політизації

Сирський зізнався, що чутки про його гостре протистояння з колишнім міністром оборони стали для нього несподіванкою, адже він сприймав їхні стосунки як звичайну робочу дискусію двох потужних державних інституцій під час війни: "зі складними питаннями, з різними позиціями".

"Скажу чесно: мені нецікава медійна робота. Я не будую імідж і не маю політичних амбіцій. Я займаюся війною. 24/7. Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному. На перемозі. Бо є думка, важливіша за будь-які прізвища: Україна більша за Федорова, Сирського і будь-кого з нас. Україна вистоїть не тому, що в ній є незамінні люди, а тому, що в ній є армія, інституції та мільйони людей, які роблять свою роботу. Звести цю війну до протистояння двох персон — найбільша послуга, яку ми можемо зробити ворогу", — наголосив Головком.

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Він застеріг суспільство від спрощення складних системних питань — закупівель, контрактів та мобілізації — до поверхових гасел у соціальних мережах, адже "гаслами не ухвалюються рішення, від яких залежать життя людей".

Розподіл відповідей: Стратегія проти "візії"

Сирський розтлумачив законодавчу різницю між функціями Міністерства оборони та Генерального штабу. За його словами, Міноборони забезпечує закупівлі, формує політики та здійснює цивільний контроль, тоді як планування операцій, ситуація на фронті, далекобійні удари та ізоляція Криму — це безпосередня відповідальність Головнокомандувача перед президентом.

Відповідаючи на закиди щодо "відсутності стратегії", генерал зазначив, що стратегія війни є таємним документом, а її головним результатом є той факт, що мільйонна армія вже четвертий рік поспіль стримує переважаючого ворога:

"У нас останнім часом багато говорять про візію. Візія — корисна річ: з візією можна побудувати стартап. Але для перемоги у війні потрібна стратегія. Візія малює бажане майбутнє. Стратегія відповідає на питання, звідки взяти резерви, снаряди, людей і час, щоб до цього майбутнього дійти", — наголосив Сирський.

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Відповідь на закиди про "ручне управління"

Закиди у занадто централізованому управлінні Сирський заперечив, навівши приклад конкретних кадрових та структурних рішень щодо децентралізації командування:

"Я служу в армії понад 40 років. Я армійська людина: я не ставлю ультиматумів своєму керівнику і не керую військами через месенджери. Мільйонна армія не керується у WhatsApp. Вона керується через штаби, накази і відповідальність командирів на місцях. Одне з нещодавніх рішень: я делегував командирам корпусів повноваження, зокрема й щодо переведень військовослужбовців у межах корпусів. Це і є протилежність ручному керуванню", — резюмував Сирський.

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