Позицію суспільства почуто, ситуація вирішується фахово, - Буданов
На тлі суспільної дискусії навколо останніх кадрових змін влада врахувала позицію громадськості, а всі рішення ухвалюються з урахуванням інтересів держави.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
Що розповів Буданов?
Він нагадав, що ситуація навколо останніх внутрішніх змін викликала сильні емоції.
"Розумію людей, які висловлюють свою позицію. Небайдужість - це сила, яка тримає нашу державу всі ці роки. Позицію суспільства почуто", - наголосив Буданов.
За його словами, ситуація вирішується фахово, конструктивно й на користь нашої держави.
"Тому прошу зберігати спокій. Дискусія - нормальна річ для вільної країни. Важливо, щоб вона й надалі відбувалася мирно, без провокацій, які б шкодили національній безпеці.
Закликаю нікого не хейтити. Ворог уважно стежить за кожною нашою внутрішньою суперечкою і чекає, коли ми почнемо воювати між собою. Скажу ворогам прямо: не дочекаєтесь. Думаймо про нашу спільну перемогу. Україна із цієї ситуації вийде обов’язково сильнішою. Робота йде. Результати будуть", - резюмує очільник ОП.
Що передувало?
Раніше у Генштабі наголосили, що інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки.
Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що Зеленський готує звільнення Сирського: серед можливих наступників - Апостол, Драпатий, Білецький, Оболєнський та Горбатюк.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль