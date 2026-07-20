Позиция общества услышана, ситуация решается профессионально, - Буданов

На фоне общественной дискуссии вокруг последних кадровых изменений власти учли позицию общественности, а все решения принимаются с учетом интересов государства.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Офиса Президента Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

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Что рассказал Буданов?

Он напомнил, что ситуация вокруг последних внутренних изменений вызвала сильные эмоции.

"Понимаю людей, которые выражают свою позицию. Неравнодушие — это сила, которая поддерживает наше государство все эти годы. Позиция общества услышана", — подчеркнул Буданов.

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По его словам, ситуация решается профессионально, конструктивно и в интересах нашего государства.

"Поэтому прошу сохранять спокойствие. Дискуссия — нормальное явление для свободной страны. Важно, чтобы она и в дальнейшем проходила мирно, без провокаций, которые могли бы нанести ущерб национальной безопасности.

Призываю никого не оскорблять. Враг внимательно следит за каждым нашим внутренним спором и ждет, когда мы начнем воевать между собой. Скажу врагам прямо: не дождетесь. Давайте думать о нашей общей победе. Украина из этой ситуации выйдет обязательно сильнее. Работа идет. Результаты будут", — резюмирует глава ОП.

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Что этому предшествовало?

Ранее в Генштабе подчеркнули, что информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности.

Нардеп Ярослав Железняк утверждает, что Зеленский готовит увольнение Сырского: среди возможных преемников — Апостол, Драпатый, Билецкий, Оболенский и Горбатюк

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