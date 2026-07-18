Засновник "Шершнів Довбуша" Оністрат подав рапорт на звільнення: переведення в 17-й корпус називає помстою за підтримку Федорова

Старший офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону БпЛА 68-ї бригади "Шершні Довбуша" Андрій Оністрат написав рапорт на звільнення.

Про це він написав у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Написав рапорт про звільнення", - зазначив він.

Цю інформацію він також підтвердив у коментарі виданню "УП".

"Ввечері набрав керівник і сказав, що прийшла копія наказу про переведення мене в 17-й корпус – головним папероводом!... Що ж, я пишу рапорт на звільнення з ЗСУ! (…) Я думаю, що це завдяки підтримці "Вирія". Можливо, через дописи про підтримку Федорова. А можливо і те і те. Важко, і не думав що от так. За 32 хвилини написав рапорт в Армія+. Документи всі вже були.Я один раз їх вже готував, коли радянський полківник Шум (екскомандир 68-ї бригади Олексій Шум. - Ред.) відібрав в мене мій сплачений колектив 68 РУБАКа.

Врятував мене тоді тільки Михайло (Федоров. - Ред.). Він пішов до Залужного і підписав мій перевод", - зазначив Оністрат.

Також читайте: Протести з картонками: Чи ходили Ви на акції? Голосуйте в Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Дивіться також: Сирський – геть! - демонстранти на мітингу на підтримку Федорова. ВIДЕО