УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15766 відвідувачів онлайн
Новини Відставка Федорова
1 024 32

Протести з картонками: Чи ходили Ви на акції? Голосуйте в Telegram-каналі Цензор.НЕТ

протест

Протести з картонками вже стали символами цього літа. Спричинені відставкою міністра оборони Михайла Федорова мітинги відбуваються у низці міст України, а кількість учасників - зростає.

Цензор.НЕТ вирішив запитати своїх читачів, чи відвідували вони протестні акції.

Візьміть участь у голосуванні на телеграм-каналі Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сирський - геть!": акція протесту на підтримку Федорова збільшує кількість учасників. ФОТОрепортаж

Автор: 

опитування (2218) протест (2442) Федоров Михайло (1274)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Не ходила, але підтримую пропозицію цієї картонки
показати весь коментар
18.07.2026 14:48 Відповісти
+7
Лично я выйду на митинг только тогда, когда он будет за отставку Зеленского, ну либо за посадку Зеленского!
показати весь коментар
18.07.2026 14:44 Відповісти
+7
Зеленського потрібно міняти негайно. Це не президент це гнида на посаді президента.
показати весь коментар
18.07.2026 15:01 Відповісти

Завантаження...

 
 