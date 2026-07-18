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Протести з картонками: Чи ходили Ви на акції? Голосуйте в Telegram-каналі Цензор.НЕТ
Протести з картонками вже стали символами цього літа. Спричинені відставкою міністра оборони Михайла Федорова мітинги відбуваються у низці міст України, а кількість учасників - зростає.
Цензор.НЕТ вирішив запитати своїх читачів, чи відвідували вони протестні акції.
Візьміть участь у голосуванні на телеграм-каналі Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+17 Ksenia VB
показати весь коментар18.07.2026 14:48 Відповісти Посилання
+7 Александр Иванов #590191
показати весь коментар18.07.2026 14:44 Відповісти Посилання
+7 Yurii #603620
показати весь коментар18.07.2026 15:01 Відповісти Посилання
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