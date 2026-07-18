Протести з картонками: Чи ходили Ви на акції? Голосуйте в Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Протести з картонками вже стали символами цього літа. Спричинені відставкою міністра оборони Михайла Федорова мітинги відбуваються у низці міст України, а кількість учасників - зростає.

Цензор.НЕТ вирішив запитати своїх читачів, чи відвідували вони протестні акції.

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