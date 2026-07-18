Протесты с плакатами: ходили ли вы на акции? Голосуйте в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Протесты с плакатами уже стали символами этого лета. Митинги, вызванные отставкой министра обороны Михаила Федорова, проходят в ряде городов Украины, а число участников растет.

"Цензор.НЕТ" решил спросить у своих читателей, посещали ли они протестные акции.

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