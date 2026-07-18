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Новости Отставка Федорова
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Протесты с плакатами: ходили ли вы на акции? Голосуйте в Telegram-канале Цензор.НЕТ

протест

Протесты с плакатами уже стали символами этого лета. Митинги, вызванные отставкой министра обороны Михаила Федорова, проходят в ряде городов Украины, а число участников растет.

"Цензор.НЕТ" решил спросить у своих читателей, посещали ли они протестные акции.

Примите участие в голосовании на Telegram-канале Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сырский — прочь!": акция протеста в поддержку Федорова привлекает всё больше участников. ФОТОрепортаж

Автор: 

опрос (3042) протест (5774) Федоров Михаил (843)
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Топ комментарии
+19
Не ходила, але підтримую пропозицію цієї картонки
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18.07.2026 14:48 Ответить
+8
Якби у вови були мізки , от просто подумав би , Сирський - совководрочерний м"сяник , а Федоров айті технарь - на чиєму боці будуть люди в тилу та й воїни у відпутці ,та й воїни на фронті?
Тому одне з трьох
1 .у вови мізків не має
2. вова зрадник
3. вова боїться популярності Федорова чисто як загрози своїй популярності, котра таки запхне його за грати ( я маю на увазі ЗАГРОЗУ а не популярність)
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18.07.2026 14:52 Ответить
+8
Зеленського потрібно міняти негайно. Це не президент це гнида на посаді президента.
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18.07.2026 15:01 Ответить

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