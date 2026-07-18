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Протесты с плакатами: ходили ли вы на акции? Голосуйте в Telegram-канале Цензор.НЕТ
Протесты с плакатами уже стали символами этого лета. Митинги, вызванные отставкой министра обороны Михаила Федорова, проходят в ряде городов Украины, а число участников растет.
"Цензор.НЕТ" решил спросить у своих читателей, посещали ли они протестные акции.
Примите участие в голосовании на Telegram-канале Цензор.НЕТ.
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Тому одне з трьох
1 .у вови мізків не має
2. вова зрадник
3. вова боїться популярності Федорова чисто як загрози своїй популярності, котра таки запхне його за грати ( я маю на увазі ЗАГРОЗУ а не популярність)