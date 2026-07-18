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Новости Отставка Федорова
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Основатель "Шершнів Довбуша" Онистрат подал рапорт об увольнении: перевод в 17-й корпус называет местью за поддержку Федорова

оністрат

Старший офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ и основатель батальона БПЛА 68-й бригады "Шершні Довбуша" Андрей Онистрат подал рапорт об увольнении.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Написал рапорт об увольнении", - отметил он.

Эту информацию он также подтвердил в комментарии изданию "УП".

"Вечером позвонил начальник и сказал, что пришла копия приказа о переводе меня в 17-й корпус - главным бумагокрутилом!... Что ж, я пишу рапорт об увольнении из ВСУ! (…) Я думаю, что это благодаря поддержке "Вирій". Возможно, из-за постов в поддержку Федорова. А возможно, и то, и другое. Тяжело, не думал, что вот так. За 32 минуты написал рапорт в "Армія+". Документы все уже были. Я один раз их уже готовил, когда советский полковник Шум (экс-командир 68-й бригады Алексей Шум. - Ред.) отобрал у меня мой оплаченный коллектив 68-го РУБАКа. Спас меня тогда только Михаил (Федоров. - Ред.). Он пошел к Залужному и подписал мой перевод", - отметил Онистрат.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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отставка (3146) военнослужащие (6610) Федоров Михаил (843)
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Топ комментарии
+32
турнути треба зебіла, ми війну програємо через нього
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18.07.2026 16:22 Ответить
+30
Ппц...або з війська турнуть совкових хенералів сирка разом з ним, або він турне всіх успішних нових командирів-новаторів, які мають власну волю
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18.07.2026 16:14 Ответить
+24
Зато зараз пійдут фото і відео с Зелей якій буде видавати перемоги

Бо дешевий актор не може бути без оплесків зала
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18.07.2026 16:14 Ответить

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