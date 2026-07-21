Зміна Головкома ЗСУ: Портников назвав умову, без якої звільнення Сирського неможливе. ВIДЕО

Попри інформацію про можливу заміну головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, чинна процедура не дозволяє ухвалити таке рішення до призначення нового міністра оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников в ефірі на своєму YouTube-каналі.

За його словами, відповідно до передбаченої законом процедури, кандидатуру нового головнокомандувача президенту подає міністр оборони. Саме тому, поки новий очільник Міноборони не призначений, юридичних підстав для звільнення чинного головнокомандувача немає.

"З юридичної точки зору ніякої відставки головнокомандувача ЗСУ ані сьогодні, ані до того моменту, поки не буде призначено нового міністра оборони України, не з’явиться. Просто тому, що для цього немає юридичних підстав".

Читайте: Доля Сирського вирішена, питання лише у наступнику, - The Guardian

Водночас Портников зазначив, що після призначення нового міністра саме він вноситиме президенту кандидатуру нового головнокомандувача. При цьому, на думку журналіста, політичну відповідальність за наслідки такого кадрового рішення нестиме глава держави.

"Президент буде відповідати за те, що під проводом нового командувача Україна втратить території, відбудеться обвал фронту чи ворожі війська дійдуть до Києва".

Також читайте: Сирський про конфлікт із Федоровим: Це несподіванка, якщо чимось образив – вибачте

На думку Портнікова, під час обговорення можливої заміни головнокомандувача увагу приділяють не професійним якостям кандидатів, а їхньому віку та політичному образу.

"Тобто потрібно, щоб поруч із 35-річним хлопцем, який очолював Міністерство оборони, був 35-річний головком. І це красиво виглядає до моменту, поки ворог не входить у Київ і перетворює учасників протесту на криваве місиво на вулицях української столиці. Тоді стає вже не так цікаво, скільки років головкому. І тоді стає вже не так цікаво, наскільки в нього широка посмішка. Цікаво, в яку саме частину твого тіла потрапить багнет того, хто ходить вулицями Києва і зачищає його від українців. От що стає цікавим і чому потрібно запобігти в найближчі роки російсько-української війни".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Читайте також: Позицію суспільства почуто, ситуація вирішується фахово, - Буданов

За словами Портникова, якщо кадрові рішення ухвалюватимуться не з міркувань підвищення ефективності ЗСУ, а з політичних мотивів, "це знову буде лотерейне рішення, ухвалене не для того, щоб підвищити ефективність Збройних сил України, а для того, щоб мінімізувати протест на вулицях".

Що передувало

Останніми днями тема можливої зміни головнокомандувача ЗСУ активно обговорюється після кадрових змін в уряді та відставки міністра оборони Михайла Федорова. Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на Financial Times, президент Володимир Зеленський розглядає можливість заміни Олександра Сирського, якщо знайде кандидата, здатного забезпечити безперервність управління військами.

Сьогодні ж РБК-Україна з посиланням на Bloomberg повідомило, що серед найбільш імовірних кандидатів на посаду головнокомандувача розглядається командувач Об’єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.