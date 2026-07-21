Портников: для увольнения Сырского пока нет юридических оснований. ВИДЕО

Несмотря на информацию о возможной замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, действующая процедура не позволяет принять такое решение до назначения нового министра обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников в эфире на своем YouTube-канале.

По его словам, в соответствии с предусмотренной законом процедурой, кандидатуру нового главнокомандующего президенту представляет министр обороны. Именно поэтому, пока новый глава Минобороны не назначен, юридических оснований для увольнения действующего главнокомандующего нет.

"С юридической точки зрения никакой отставки главнокомандующего ВСУ ни сегодня, ни до того момента, пока не будет назначен новый министр обороны Украины, не произойдет. Просто потому, что для этого нет юридических оснований".

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В то же время Портников отметил, что после назначения нового министра именно он будет представлять президенту кандидатуру нового главнокомандующего. При этом, по мнению журналиста, политическую ответственность за последствия такого кадрового решения будет нести глава государства.

"Президент будет отвечать за то, что под руководством нового командующего Украина потеряет территории, произойдет обвал фронта или вражеские войска дойдут до Киева".

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По мнению Портникова, при обсуждении возможной замены главнокомандующего внимание уделяется не профессиональным качествам кандидатов, а их возрасту и политическому имиджу.

"То есть нужно, чтобы рядом с 35-летним парнем, возглавлявшим Министерство обороны, был 35-летний главнокомандующий. И это красиво выглядит до того момента, пока враг не входит в Киев и не превращает участников протеста в кровавое месиво на улицах украинской столицы. Тогда уже не так интересно, сколько лет главнокомандующему. И тогда уже не так интересно, насколько широка у него улыбка. Интересно, в какую именно часть твоего тела попадет штык того, кто ходит по улицам Киева и зачищает его от украинцев. Вот что становится интересным и чему нужно предотвратить в ближайшие годы российско-украинской войны".

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По словам Портникова, если кадровые решения будут приниматься не из соображений повышения эффективности ВСУ, а из политических мотивов, "это снова будет лотерейное решение, принятое не для того, чтобы повысить эффективность Вооруженных сил Украины, а для того, чтобы минимизировать протесты на улицах".

Что предшествовало

В последние дни тема возможной смены главнокомандующего ВСУ активно обсуждается после кадровых перестановок в правительстве и отставки министра обороны Михаила Федорова. Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на Financial Times, президент Владимир Зеленский рассматривает возможность замены Александра Сырского, если найдет кандидата, способного обеспечить непрерывность управления войсками.

Сегодня же РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg сообщило, что среди наиболее вероятных кандидатов на должность главнокомандующего рассматривается командующий Объединёнными силами ВСУ Михаил Драпатый.