Командование Сил логистики подтвердило роль Сырского в отставке Федорова, а затем удалило пост, - Стерненко

Командование Сил логистики признало, что главнокомандующий Александр Сырский лично способствовал отставке министра обороны Михаила Федорова.

На это обратил внимание в Facebook волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Стерненко о заявлении Командования Сил логистики

"Хотя еще вчера Сырский говорил, что не знал ни о каком конфликте", — напомнил он.

По словам Стерненко, КСЛ также раскритиковало реформу обеспечения войск.

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Критика реформы обеспечения войск

"От себя отмечу, что Сырский превратил снабжение бригад в рычаг влияния и вручную распределял вооружение по принципу лояльности. Штурмовые подразделения могли получать в 10 раз больше средств, чем обычные бригады. Что касается КСЛ — эти "гении" логистики так выстроили систему, что дроны могли идти от производителя к подразделению от 1 до 6 месяцев. Часто они устаревали на складах. Иногда беспилотники, актуальность которых сохранялась недолго, лежали на складах год и больше", — подчеркивает он.

Также Стерненко напоминает, что командующий КСЛ — генерал Карпенко. Он брат другого Карпенко, который возглавлял ПВК "Юг" и был уволен со скандалом за саботаж противовоздушной обороны южных регионов Украины.

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Командование Сил логистики удалило пост

"Командование Сил логистики сначала удалило упоминание о Федорове, а теперь вообще удалило свой пост. Черт, похоже, теперь они будут публиковать новый пост в Facebook от 1 до 6 месяцев", — отметил волонтер, прикрепив к посту скриншот первоначального сообщения Командования Сил логистики.

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