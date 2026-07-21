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Новости Отставка Федорова
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Командование Сил логистики подтвердило роль Сырского в отставке Федорова, а затем удалило пост, - Стерненко

Михаил Федоров

Командование Сил логистики признало, что главнокомандующий Александр Сырский лично способствовал отставке министра обороны Михаила Федорова.

На это обратил внимание в Facebook волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Стерненко о заявлении Командования Сил логистики

"Хотя еще вчера Сырский говорил, что не знал ни о каком конфликте", — напомнил он.

По словам Стерненко, КСЛ также раскритиковало реформу обеспечения войск.

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Критика реформы обеспечения войск

"От себя отмечу, что Сырский превратил снабжение бригад в рычаг влияния и вручную распределял вооружение по принципу лояльности. Штурмовые подразделения могли получать в 10 раз больше средств, чем обычные бригады. Что касается КСЛ — эти "гении" логистики так выстроили систему, что дроны могли идти от производителя к подразделению от 1 до 6 месяцев. Часто они устаревали на складах. Иногда беспилотники, актуальность которых сохранялась недолго, лежали на складах год и больше", — подчеркивает он.

Также Стерненко напоминает, что командующий КСЛ — генерал Карпенко. Он брат другого Карпенко, который возглавлял ПВК "Юг" и был уволен со скандалом за саботаж противовоздушной обороны южных регионов Украины.

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Командование Сил логистики удалило пост

"Командование Сил логистики сначала удалило упоминание о Федорове, а теперь вообще удалило свой пост. Черт, похоже, теперь они будут публиковать новый пост в Facebook от 1 до 6 месяцев", — отметил волонтер, прикрепив к посту скриншот первоначального сообщения Командования Сил логистики.

Стерненко, скриншот

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

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Автор: 

Стерненко Сергей (421) Александр Сырский (1005) Федоров Михаил (861)
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Топ комментарии
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"іскуство Спорт Бизнес Наука Нарот Армія внєпалітікі!"
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21.07.2026 15:56 Ответить
+1
Зайве підтвердження, що нами командують - ідіоти(((
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21.07.2026 16:09 Ответить
+1
Ідіот який попризначав зрадників
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21.07.2026 16:14 Ответить

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