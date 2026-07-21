Командование Сил логистики подтвердило роль Сырского в отставке Федорова, а затем удалило пост, - Стерненко
Командование Сил логистики признало, что главнокомандующий Александр Сырский лично способствовал отставке министра обороны Михаила Федорова.
На это обратил внимание в Facebook волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко, сообщает Цензор.НЕТ.
Стерненко о заявлении Командования Сил логистики
"Хотя еще вчера Сырский говорил, что не знал ни о каком конфликте", — напомнил он.
По словам Стерненко, КСЛ также раскритиковало реформу обеспечения войск.
Критика реформы обеспечения войск
"От себя отмечу, что Сырский превратил снабжение бригад в рычаг влияния и вручную распределял вооружение по принципу лояльности. Штурмовые подразделения могли получать в 10 раз больше средств, чем обычные бригады. Что касается КСЛ — эти "гении" логистики так выстроили систему, что дроны могли идти от производителя к подразделению от 1 до 6 месяцев. Часто они устаревали на складах. Иногда беспилотники, актуальность которых сохранялась недолго, лежали на складах год и больше", — подчеркивает он.
Также Стерненко напоминает, что командующий КСЛ — генерал Карпенко. Он брат другого Карпенко, который возглавлял ПВК "Юг" и был уволен со скандалом за саботаж противовоздушной обороны южных регионов Украины.
Командование Сил логистики удалило пост
"Командование Сил логистики сначала удалило упоминание о Федорове, а теперь вообще удалило свой пост. Черт, похоже, теперь они будут публиковать новый пост в Facebook от 1 до 6 месяцев", — отметил волонтер, прикрепив к посту скриншот первоначального сообщения Командования Сил логистики.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.
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