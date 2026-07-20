Федоров отказался от должности в СНБО, которую ему предлагал Зеленский, - FT

Бывший министр обороны Михаил Федоров отказался от новой должности, которую ему на выходных предложил президент Владимир Зеленский. Он хочет вернуться только в Минобороны.

Об этом со ссылкой на источники сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер, передает Цензор.НЕТ.

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Федоров отклонил предложение о новой должности

По информации журналиста, Зеленский предлагал Федорову должность при СНБО. Отмечается, что у него был бы "доступ к президенту и полномочия по надзору за оборонными инновациями и военной реформой".

"По словам источников, предложенная договоренность предполагала, что Федоров контролировал бы оборонные технологические программы и усилия по наращиванию производства дальнобойного оружия. Это позволило бы ему продолжать продвигать реформы за пределами Министерства обороны и военного командования. Кроме того, он должен был бы заниматься привлечением иностранных инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс", — пишет журналист.

Впрочем, от этого предложения Федоров отказался.

Напомним, что ранее издание ZN.UA со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщало, что на Банковой рассматривают возможность предложить бывшему министру обороны Михаилу Федорову новую роль "miltech czar" — координатора развития военных технологий.

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