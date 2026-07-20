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Новости Отставка Федорова
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Федоров отказался от должности в СНБО, которую ему предлагал Зеленский, - FT

федоров,зеленский

Бывший министр обороны Михаил Федоров отказался от новой должности, которую ему на выходных предложил президент Владимир Зеленский. Он хочет вернуться только в Минобороны.

Об этом со ссылкой на источники сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер, передает Цензор.НЕТ.

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Федоров отклонил предложение о новой должности 

По информации журналиста, Зеленский предлагал Федорову должность при СНБО. Отмечается, что у него был бы "доступ к президенту и полномочия по надзору за оборонными инновациями и военной реформой".

"По словам источников, предложенная договоренность предполагала, что Федоров контролировал бы оборонные технологические программы и усилия по наращиванию производства дальнобойного оружия. Это позволило бы ему продолжать продвигать реформы за пределами Министерства обороны и военного командования. Кроме того, он должен был бы заниматься привлечением иностранных инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс", — пишет журналист.

Впрочем, от этого предложения Федоров отказался.

  • Напомним, что ранее издание ZN.UA со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщало, что на Банковой рассматривают возможность предложить бывшему министру обороны Михаилу Федорову новую роль "miltech czar" — координатора развития военных технологий.

Читайте также: Федоров отреагировал на протесты в свою поддержку: Изменения обязательно будут, диалог идет

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

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Автор: 

СНБО (4382) Федоров Михаил (854)
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Топ комментарии
+6
Звідки зняв - туди і поклади - Федоров
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20.07.2026 16:32 Ответить
+4
Задовбали вже з культом особи цього вундеркінда.
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20.07.2026 16:34 Ответить
+3
Сенс йому з посади яка не дозволить сидіти на потоках
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20.07.2026 16:27 Ответить

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