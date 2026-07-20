Федоров відмовився від посади в РНБО, яку йому пропонував Зеленський, - FT
Ексміністр оборони Михайло Федоров відмовився від нової посади, яку йому на вихідних запропонував президент Володимир Зеленський. Він хоче повернутися лише у Міноборони.
Про це з посиланням на джерела повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер, інформує Цензор.НЕТ.
Федоров відхилив пропозицію нової посади
За інформацією журналіста, Зеленський пропонував Федорову посаду при РНБО. Зазначається, що він мав би "доступ до президента та мандат на нагляд за оборонними інноваціями та військовою реформою".
"За словами джерел, запропонована домовленість передбачала, що Федоров контролював би оборонні технологічні програми та зусилля з нарощування виробництва далекобійної зброї. Це дозволило б йому продовжувати просувати реформи поза межами Міністерства оборони та військового командування. Крім того, він мав би працювати над залученням іноземних інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс", - пише журналіст.
Втім від цієї пропозиції Федоров відмовився.
- Нагадаємо, що раніше видання ZN.UA із посиланням на джерела у Вашингтоні повідомляло, що на Банковій розглядають можливість запропонувати колишньому міністру оборони Михайлу Федорову нову роль "miltech czar" – координатора розвитку військових технологій.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
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