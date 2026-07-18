Федорову можуть запропонувати посаду координатора розвитку військових технологій, а Сирського замінити, - ЗМІ

На Банковій розглядають можливість запропонувати колишньому міністру оборони Михайлу Федорову нову роль "miltech czar" – координатора розвитку військових технологій. Одночасно обговорюється можлива заміна Олександра Сирського на посаді Головнокомандувача ЗСУ.

Про це пише видання ZN.UA із посиланням на джерела у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ.

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Федорову можуть запропонувати нову посаду

За інформацією видання, партнери очікують, що Федоров погодиться на нову посаду.

ZN.UA зазначає, що термін czar (від англ. цар) у США та інших західних країнах не є офіційною посадою. Так називають високопосадовця, який отримує широкі повноваження для координації певного напряму роботи між різними державними структурами.

"У цьому випадку, ймовірно, йдеться про координацію розвитку військових технологій, виробництва озброєння, безпілотних систем та взаємодії між державою, військовими й оборонною промисловістю", - йдеться у публікації.

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Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на протести у містах України з вимогою залишити Михайла Федорова на посаді міністра оборони. Він провів розмови із Федоровим та Сирським і заявив, що рішення щодо армії будуть напрацьовані.

Ексміністр оборони Михайло Федоров своєю чергою подякував за підтримку українцям, які виходять на протести з вимогою повернути його на посаду очільника Міноборони.

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