Федорову можуть запропонувати посаду координатора розвитку військових технологій, а Сирського замінити, - ЗМІ
На Банковій розглядають можливість запропонувати колишньому міністру оборони Михайлу Федорову нову роль "miltech czar" – координатора розвитку військових технологій. Одночасно обговорюється можлива заміна Олександра Сирського на посаді Головнокомандувача ЗСУ.
Про це пише видання ZN.UA із посиланням на джерела у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ.
Федорову можуть запропонувати нову посаду
За інформацією видання, партнери очікують, що Федоров погодиться на нову посаду.
ZN.UA зазначає, що термін czar (від англ. цар) у США та інших західних країнах не є офіційною посадою. Так називають високопосадовця, який отримує широкі повноваження для координації певного напряму роботи між різними державними структурами.
"У цьому випадку, ймовірно, йдеться про координацію розвитку військових технологій, виробництва озброєння, безпілотних систем та взаємодії між державою, військовими й оборонною промисловістю", - йдеться у публікації.
- Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на протести у містах України з вимогою залишити Михайла Федорова на посаді міністра оборони. Він провів розмови із Федоровим та Сирським і заявив, що рішення щодо армії будуть напрацьовані.
- Ексміністр оборони Михайло Федоров своєю чергою подякував за підтримку українцям, які виходять на протести з вимогою повернути його на посаду очільника Міноборони.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
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Федорову посаду miltech czar.
Сирському посаду miltech generalisimus.
Кожному дати красивого капелюха і орден Діора першого ступеню.