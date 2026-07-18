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Новости Отставка Федорова Увольнение Сырского
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Федорову могут предложить должность координатора по развитию военных технологий, а Сырского заменить, - СМИ

федоров

На Банковой рассматривают возможность предложить бывшему министру обороны Михаилу Федорову новую должность "miltech czar" - координатора по развитию военных технологий. Одновременно обсуждается возможная замена Александра Сырского на посту Главнокомандующего ВСУ.

Об этом пишет издание ZN.UA со ссылкой на источники в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ.

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Федорову могут предложить новую должность

По информации издания, партнеры ожидают, что Федоров согласится на новую должность.

ZN.UA отмечает, что термин "czar" (от англ. "царь") в США и других западных странах не является официальной должностью. Так называют высокопоставленного чиновника, который получает широкие полномочия для координации определенного направления работы между различными государственными структурами.

"В данном случае, вероятно, речь идет о координации развития военных технологий, производства вооружения, беспилотных систем и взаимодействия между государством, вооруженными силами и оборонной промышленностью", - говорится в публикации.

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  • Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на протесты в городах Украины с требованием оставить Михаила Федорова на посту министра обороны. Он провел беседы с Федоровым и Сырским и заявил, что решения по армии будут выработаны.
  • Экс-министр обороны Михаил Федоров, в свою очередь, поблагодарил за поддержку украинцев, которые выходят на протесты с требованием вернуть его на пост главы Минобороны.

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

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отставка (3146) Александр Сырский (974) Федоров Михаил (843)
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Топ комментарии
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Тобто весільний(свадебный) генерал? Який координує, але нічого не контролює і не вирішує.
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18.07.2026 23:36 Ответить
+6
цар-координатор у нас вже є - Андрій Борисович
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18.07.2026 23:43 Ответить
+6
Прекрасне рішення.
Федорову посаду miltech czar.
Сирському посаду miltech generalisimus.

Кожному дати красивого капелюха і орден Діора першого ступеню.
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18.07.2026 23:46 Ответить

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