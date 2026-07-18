Федорову могут предложить должность координатора по развитию военных технологий, а Сырского заменить, - СМИ
На Банковой рассматривают возможность предложить бывшему министру обороны Михаилу Федорову новую должность "miltech czar" - координатора по развитию военных технологий. Одновременно обсуждается возможная замена Александра Сырского на посту Главнокомандующего ВСУ.
Об этом пишет издание ZN.UA со ссылкой на источники в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ.
Федорову могут предложить новую должность
По информации издания, партнеры ожидают, что Федоров согласится на новую должность.
ZN.UA отмечает, что термин "czar" (от англ. "царь") в США и других западных странах не является официальной должностью. Так называют высокопоставленного чиновника, который получает широкие полномочия для координации определенного направления работы между различными государственными структурами.
"В данном случае, вероятно, речь идет о координации развития военных технологий, производства вооружения, беспилотных систем и взаимодействия между государством, вооруженными силами и оборонной промышленностью", - говорится в публикации.
- Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на протесты в городах Украины с требованием оставить Михаила Федорова на посту министра обороны. Он провел беседы с Федоровым и Сырским и заявил, что решения по армии будут выработаны.
- Экс-министр обороны Михаил Федоров, в свою очередь, поблагодарил за поддержку украинцев, которые выходят на протесты с требованием вернуть его на пост главы Минобороны.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Федорову посаду miltech czar.
Сирському посаду miltech generalisimus.
Кожному дати красивого капелюха і орден Діора першого ступеню.