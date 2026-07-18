Федорову могут предложить должность координатора по развитию военных технологий, а Сырского заменить, - СМИ

На Банковой рассматривают возможность предложить бывшему министру обороны Михаилу Федорову новую должность "miltech czar" - координатора по развитию военных технологий. Одновременно обсуждается возможная замена Александра Сырского на посту Главнокомандующего ВСУ.

Об этом пишет издание ZN.UA со ссылкой на источники в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ.

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Федорову могут предложить новую должность

По информации издания, партнеры ожидают, что Федоров согласится на новую должность.

ZN.UA отмечает, что термин "czar" (от англ. "царь") в США и других западных странах не является официальной должностью. Так называют высокопоставленного чиновника, который получает широкие полномочия для координации определенного направления работы между различными государственными структурами.

"В данном случае, вероятно, речь идет о координации развития военных технологий, производства вооружения, беспилотных систем и взаимодействия между государством, вооруженными силами и оборонной промышленностью", - говорится в публикации.

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Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на протесты в городах Украины с требованием оставить Михаила Федорова на посту министра обороны. Он провел беседы с Федоровым и Сырским и заявил, что решения по армии будут выработаны.

Экс-министр обороны Михаил Федоров, в свою очередь, поблагодарил за поддержку украинцев, которые выходят на протесты с требованием вернуть его на пост главы Минобороны.

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