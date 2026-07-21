Командування Сил логістики підтвердило роль Сирського у відставці Федорова, а потім видалило допис, - Стерненко

Командування Сил логістики визнало, що головком Олександр Сирський особисто сприяв відставці міністра оборони Михайла Федорова.

На це волонтер та ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко звернув увагу у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Стерненко про заяву Командування Сил логістики

"Хоча тільки вчора Сирський казав, що не знав ні про який конфлікт", - нагадав він.

За словами Стерненка, КСЛ також розкритикувало реформу забезпечення війська.

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Критика реформи забезпечення війська

"Від себе зазначу, що Сирський перетворив забезпечення бригад на важіль впливу та вручну розподіляв озброєння за принципом лояльності. Штурмові підрозділи могли отримувати Х10 більше засобів, аніж звичайні бригади. Що стосується КСЛ - ці "генії" логістики так вибудували систему, що дрони могли йти від виробника до підрозділу від 1 до 6 місяців. Часто вони застарівали на складах. Інколи безпілотники, актуальність яких зберігалася короткий час, лежали на складах рік і більше", - наголошує він.

Також Стерненко нагадує, що командувач КСЛ - генерал Карпенко. Він брат іншого Карпенка, який очолював ПВК "Південь" та був звільнений зі скандалом за саботаж протиповітряної оборони південних регіонів України.

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Командування Сил логістики видалило допис

"Командування Сил логістики спершу видалило згадку про Федорова, а тепер взагалі видалило свій допис. Бляха, походу вони тепер новий пост будуть доставляти у фейсбук від 1 до 6 місяців", - зауважив волонетр, прикріпивши до допис скрін первісного повідомлення Командування Сил логістики.

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