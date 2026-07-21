Командування Сил логістики ЗСУ пояснило, чому видалило допис із критикою Федорова за погіршення забезпечення армії
Публікацію Командування Сил логістики ЗСУ із критикою колишнього міністра оборони Михайла Федорова про нібито гірше забезпечення війська прибрали, бо його зміст "почали переводити у площину політичного конфлікту".
Про це речник Командування Сил логістики Збройних сил України підполковник Валерій Шершень сказав в ефірі "Суспільне Новини", інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Сил логістики
Шершень підтвердив, що видалена публікація не була помилкою чи результатом зламу сторінки. Текст відображав "консолідовану позицію", яка спиралася на факти та причинно-наслідкові зв'язки:
"Але певні лідери думок відверти почали перетягувати цей фактаж у політичну площину і політичні інтриги. Армія не може бути частиною політичного конфлікту і не треба нас туди втягувати", — сказав речник.
Шершень наголосив, що ЗСУ є аполітичними та не можуть ставати учасником політичних суперечок. Саме тому, за його словами, командування вирішило тимчасово прибрати публікацію, "щоб не розхитувати ситуацію далі".
Водночас Шершень підкреслив, що Сили логістики володіють достатніми фактами й надалі продовжуватимуть висвітлювати проблеми системного забезпечення війська, яке, за його словами, суттєво погіршилося — "попри нові технологічні вектори у системі забезпечення, цифровізацію і гучні анонси".
У чому Сили логістики звинувачували Федорова
Нагадаємо, 21 липня Командування Сил логістики ЗСУ опублікувало допис у Фейсбуку, в якому звинуватило колишнього міністра оборони Михайла Федорова у проблемах із забезпеченням армії. Там розповіли, що за перші шість місяців 2026 року ЗСУ нібито стали гірше забезпечувати.
Зокрема, у Силах логістики розкритикували тендери, які "не є забезпеченням", адже майно ще не доставлене до підрозділів, звинуватили систему в "управлінській затримці", а також додали, що "зворотний зв’язок із фронту не завжди впливає на контрактні рішення" і це "перекладає відповідальність за наслідки бюрократичної рутини на військових".
У дописі зазначалося, що ситуацію врятував верховний головнокомандувач ЗСУ, який, "намагаючись нейтралізувати бюрократичну тяганину, сприяв відставці очільника Міноборони Михайла Федорова". Невдовзі з посту зникла згадка про Зеленського і Федорова, а потім повністю зник і сам допис.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
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