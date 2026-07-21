Повернуся на військову службу лише за іншого головнокомандувача, - Оністрат розповів про причини звільнення з війська

Старший офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону БпЛА 68-ї бригади "Шершні Довбуша" Андрій Оністрат ухвалив рішення звільнитися зі служби після отримання наказу про переведення на посаду старшого офіцера управління БПС 17-го корпусу.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Чому Оністрат вирішив звільнитися зі служби?

Під час розмови Оністрат припустив, що його переведення могло бути пов'язане з підтримкою "Вирію" та дописами про Михайла Федорова.

"Свого часу я отримав прохання видалити пост про "Вирій". І я його видалив. Чому зараз таке зі мною трапилось? Тут мої знайомі розходяться у трактуванні: хтось каже, що комусь не сподобалися фотографії Зеленського, які були поставлені мною у ФБ...Ну, промайнули такі натяки після того, як сталася ця історія, І я так думаю, що це ініціатива Головкома (переведення в папероводи. - Ред.)", - зазначив він.

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Чому Оністрат відмовився від штабної посади

Окрім того, військовий детально зупинився на тому, чому не хоче обіймати штабну посаду.

"Я просто знаю, як це відбувається. Я цих хлопців бачив просто тоннами. Вони зазвичай в діапазоні з 25 до 40 років, з пустим обличчям, спустошені. Їх дуже сильно за**ала паперова робота; їх шукають з будь-якого приводу. Вони не мають стосунку до якогось про**бу на лінії зіткнення - але їх все одно за це наказують...У мене є багато більш цікавих справ - в тому числі для перемоги", - пояснив він.

За словами Оністрата, коли він отримав наказ про переведення, одразу ж написав рапорт на звільнення.

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Повернутися готовий лише за іншого головнокомандувача

"Мій син загинув, тому я можу звільнитися в будь-який момент...Я допускаю, що можу повернутися на військову службу. Але це буде за іншого головкома. Який прийде і скаже: я хочу тебе запросити на роботу; ти будеш займатися оцим; оце буде твоя влада; оце - твоя відповідальність.На таких умовах я повернусь на військову службу", - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що засновник "Шершнів Довбуша" Оністрат подав рапорт на звільнення: переведення в 17-й корпус називає помстою за підтримку Федорова.

Більш детально читайте в інтерв'ю Оністрата для Цензор.НЕТ