Вернусь на военную службу только при другом главнокомандующем, - Онистрат рассказал о причинах увольнения из армии
Старший офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ и основатель батальона БПЛА 68-й бригады "Шершні Довбуша" Андрей Онистрат принял решение уволиться со службы после получения приказа о переводе на должность старшего офицера управления БПС 17-го корпуса.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Почему Онистрат решил уволиться со службы?
Во время беседы Онистрат предположил, что его перевод мог быть связан с поддержкой "Вирію" и постами о Михаиле Федорове.
"В свое время я получил просьбу удалить пост о "Вирій". И я его удалил. Почему сейчас со мной такое случилось? Здесь мои знакомые расходятся во мнениях: кто-то говорит, что кому-то не понравились фотографии Зеленского, которые я разместил в Фейсбуке... Ну, промелькнули такие намеки после того, как произошла эта история, и я так думаю, что это инициатива Главкома (перевод в отставку. - Ред.)", - отметил он.
Почему Онистрат отказался от штабной должности
Кроме того, военный подробно остановился на том, почему не хочет занимать штабную должность.
"Я просто знаю, как это происходит. Я видел таких хлопцев просто тоннами. Им обычно от 25 до 40 лет, у них пустое выражение лица, они опустошены. Их очень сильно достала бумажная работа; их вызывают по любому поводу. Они не имеют никакого отношения к какому-то про**бу на линии соприкосновения - но их все равно за это наказывают... У меня есть много более интересных дел, в том числе - для победы", - сказал он.
По словам Онистрата, когда он получил приказ о переводе, сразу же написал рапорт об увольнении.
Вернуться готов только при другом главнокомандующем
"Мой сын погиб, поэтому я могу уволиться в любой момент... Я допускаю, что могу вернуться на военную службу. Но это будет при другом главнокомандующем. Который придет и скажет: я хочу пригласить тебя на работу; ты будешь заниматься этим; вот твои полномочия; вот твоя ответственность. На таких условиях я вернусь на военную службу", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что основатель "Шершнів Довбуша" Онистрат подал рапорт об увольнении: перевод в 17-й корпус он называет местью за поддержку Федорова.
Подробнее читайте в интервью Онистрата для Цензор.НЕТ
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