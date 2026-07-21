Єрмак та "слуга народу" Арахамія підтримували відставку Федорова, - журналіст Ткач
Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак та голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія підтримували ідею відставки ексміністра оборони Михайла Федорова.
Про це повідомив керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач в ефірі "УП-чату", передає Цензор.НЕТ.
Вплив Єрмака та Арахамії
За словами Ткача, попри офіційну зміну конфігурації влади, Єрмак зберіг за собою важелі впливу на прийняття рішень у країні.
"Довкола президента є люди, вузьке коло… яких він слухає, які йому радять. У цих людей є своя логіка… Очевидно, що залишаються Андрій Єрмак (не в тому форматі, в якому він був). Ми чули більше п'яти джерел, які стверджують, що він дотичний до цієї ситуації. У нього свій мотив", — сказав Ткач.
Другою ключовою фігурою, яка переконувала Зеленського позбутися Федорова, став голова монобільшості у ВР Давид Арахамія, чий вплив суттєво виріс за останній час.
"Очевидно, що Давид Арахамія, який масштабувався після відставки Андрія Єрмака також є особою, яка входить у цей пул людей, яких чує президент. І я знаю також від джерел в політичних колах, що Арахамія не був тією людиною, яка відмовляла президента не відправляти у відставку Михайла Федорова, а скоріше навпаки. Це дві основні фігури станом на зараз", — розповів журналіст.
Побоювання виборчих перегонів
Окрім порад із боку Єрмака та Арахамії, важливим чинником стало особисте сприйняття ситуації самим Зеленським.
"Мені здається, що тут саме політичні амбіції й те, що президента накручували, що Михайло Федоров може бути на якихось виборах, було також причиною", — додав Ткач.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
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Зеленский, ау!
Навіть при посаді його офіційні повноваження - це класти прецеденту в Офісі на стіл свіжі звіти та слідкувати за забезпеченням скріпками канцтоварами...
Якщо його повноваження насправді великі Тоді питання до держави - яке керування? Мафія? Феодалізм ? Клан ?