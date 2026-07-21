Єрмак та "слуга народу" Арахамія підтримували відставку Федорова, - журналіст Ткач

Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак та голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія підтримували ідею відставки ексміністра оборони Михайла Федорова.

Про це повідомив керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач в ефірі "УП-чату", передає Цензор.НЕТ.

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Вплив Єрмака та Арахамії

За словами Ткача, попри офіційну зміну конфігурації влади, Єрмак зберіг за собою важелі впливу на прийняття рішень у країні.

"Довкола президента є люди, вузьке коло… яких він слухає, які йому радять. У цих людей є своя логіка… Очевидно, що залишаються Андрій Єрмак (не в тому форматі, в якому він був). Ми чули більше п'яти джерел, які стверджують, що він дотичний до цієї ситуації. У нього свій мотив", — сказав Ткач.

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Другою ключовою фігурою, яка переконувала Зеленського позбутися Федорова, став голова монобільшості у ВР Давид Арахамія, чий вплив суттєво виріс за останній час.

"Очевидно, що Давид Арахамія, який масштабувався після відставки Андрія Єрмака також є особою, яка входить у цей пул людей, яких чує президент. І я знаю також від джерел в політичних колах, що Арахамія не був тією людиною, яка відмовляла президента не відправляти у відставку Михайла Федорова, а скоріше навпаки. Це дві основні фігури станом на зараз", — розповів журналіст.

Побоювання виборчих перегонів

Окрім порад із боку Єрмака та Арахамії, важливим чинником стало особисте сприйняття ситуації самим Зеленським.

"Мені здається, що тут саме політичні амбіції й те, що президента накручували, що Михайло Федоров може бути на якихось виборах, було також причиною", — додав Ткач.

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