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Новини Вплив Єрмака Відставка Федорова
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Єрмак та "слуга народу" Арахамія підтримували відставку Федорова, - журналіст Ткач

Єрмак та Арахамія

Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак та голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія підтримували ідею відставки ексміністра оборони Михайла Федорова.

Про це повідомив керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач в ефірі "УП-чату", передає Цензор.НЕТ.

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Вплив Єрмака та Арахамії

За словами Ткача, попри офіційну зміну конфігурації влади, Єрмак зберіг за собою важелі впливу на прийняття рішень у країні.

 "Довкола президента є люди, вузьке коло… яких він слухає, які йому радять. У цих людей є своя логіка… Очевидно, що залишаються Андрій Єрмак (не в тому форматі, в якому він був). Ми чули більше п'яти джерел, які стверджують, що він дотичний до цієї ситуації. У нього свій мотив", — сказав Ткач.

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Другою ключовою фігурою, яка переконувала Зеленського позбутися Федорова, став голова монобільшості у ВР Давид Арахамія, чий вплив суттєво виріс за останній час.

"Очевидно, що Давид Арахамія, який масштабувався після відставки Андрія Єрмака також є особою, яка входить у цей пул людей, яких чує президент. І я знаю також від джерел в політичних колах, що Арахамія не був тією людиною, яка відмовляла президента не відправляти у відставку Михайла Федорова, а скоріше навпаки. Це дві основні фігури станом на зараз", — розповів журналіст.

Побоювання виборчих перегонів

Окрім порад із боку Єрмака та Арахамії, важливим чинником стало особисте сприйняття ситуації самим Зеленським.

"Мені здається, що тут саме політичні амбіції й те, що президента накручували, що Михайло Федоров може бути на якихось виборах, було також причиною", — додав Ткач.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.

Автор: 

відставка (1510) Арахамія Давид (1093) Ткач Михайло (156) Єрмак Андрій (1787) Федоров Михайло (1293)
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Топ коментарі
+17
А кто такой до сих пор подследственный Ермак, что решает судьбу Министра Обороны?
Зеленский, ау!
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21.07.2026 18:39 Відповісти
+16
Єрмак - це хто такий?
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21.07.2026 18:37 Відповісти
+13
Хіба це не скандал ??
Навіть при посаді його офіційні повноваження - це класти прецеденту в Офісі на стіл свіжі звіти та слідкувати за забезпеченням скріпками канцтоварами...
Якщо його повноваження насправді великі Тоді питання до держави - яке керування? Мафія? Феодалізм ? Клан ?
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21.07.2026 18:38 Відповісти

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