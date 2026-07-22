"Власть должна нас услышать": ветеран Козятинский призвал к новым протестам с требованием вернуть Федорова в Минобороны
Ветеран ВСУ Дмитрий Козятинский заявил, что после увольнения Александра Сырского протесты в Киеве не прекратятся, поскольку вторым ключевым требованием общества остается возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом инициатор протестов в поддержку Федорова в Киеве сообщил в соцсетях.
Отставка Сырского и назначение Драпатого
Козятинский заявил, что после увольнения Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ "исчез конфликт" между Министерством обороны и Генеральным штабом, поэтому не видит никаких причин не возвращать Федорова на должность.
"Вчера произошло историческое событие: Александр Сырский освобожден от должности главнокомандующего. Вместо него пришел Михаил Драпатый […] В то же время не стоит забывать и о втором требовании протеста — вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны. Министерству необходимы реформы", — написал он.
Бессрочный протест с 24 июля
Ветеран ВСУ призвал делать "все возможное, чтобы власть услышала и удовлетворила все требования общества".
Следующую акцию анонсировали на 24 июля в 20:00 на площади Ивана Франко в Киеве и на центральных площадях других городов.
Козятинский назвал протест бессрочным и заявил, что люди будут выходить ежедневно и "будут стоять столько дней, сколько понадобится, чтобы власть услышала". Он добавил, что уже подал уведомление в КГГА о проведении 24 июля акции протеста.
Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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гасло Другого Дитячого хрестового походу
а президента федорова НЕ хочу.
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