"Власть должна нас услышать": ветеран Козятинский призвал к новым протестам с требованием вернуть Федорова в Минобороны

Ветеран ВСУ Дмитрий Козятинский заявил, что после увольнения Александра Сырского протесты в Киеве не прекратятся, поскольку вторым ключевым требованием общества остается возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом инициатор протестов в поддержку Федорова в Киеве сообщил в соцсетях.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отставка Сырского и назначение Драпатого

Козятинский заявил, что после увольнения Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ "исчез конфликт" между Министерством обороны и Генеральным штабом, поэтому не видит никаких причин не возвращать Федорова на должность.

"Вчера произошло историческое событие: Александр Сырский освобожден от должности главнокомандующего. Вместо него пришел Михаил Драпатый […] В то же время не стоит забывать и о втором требовании протеста — вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны. Министерству необходимы реформы", — написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 72% украинцев не поддерживают отставку Федорова, увольнение Сырского поддерживают 55% — опрос. ИНФОГРАФИКА

Бессрочный протест с 24 июля

Ветеран ВСУ призвал делать "все возможное, чтобы власть услышала и удовлетворила все требования общества".

Следующую акцию анонсировали на 24 июля в 20:00 на площади Ивана Франко в Киеве и на центральных площадях других городов.

Козятинский назвал протест бессрочным и заявил, что люди будут выходить ежедневно и "будут стоять столько дней, сколько понадобится, чтобы власть услышала". Он добавил, что уже подал уведомление в КГГА о проведении 24 июля акции протеста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федорову предложили новую должность в правительстве, связанную с развитием технологической составляющей страны, - Зеленский





Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте также: В городах Украины шестой день подряд продолжаются массовые митинги против отставки Федорова. ФОТОрепортаж