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Новости Отставка Федорова
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"Власть должна нас услышать": ветеран Козятинский призвал к новым протестам с требованием вернуть Федорова в Минобороны

Протест против отставки Федорова в Киеве 16 июля

Ветеран ВСУ Дмитрий Козятинский заявил, что после увольнения Александра Сырского протесты в Киеве не прекратятся, поскольку вторым ключевым требованием общества остается возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом инициатор протестов в поддержку Федорова в Киеве сообщил в соцсетях. 

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Отставка Сырского и назначение Драпатого

Козятинский заявил, что после увольнения Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ "исчез конфликт" между Министерством обороны и Генеральным штабом, поэтому не видит никаких причин не возвращать Федорова на должность.

"Вчера произошло историческое событие: Александр Сырский освобожден от должности главнокомандующего. Вместо него пришел Михаил Драпатый […] В то же время не стоит забывать и о втором требовании протеста — вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны. Министерству необходимы реформы", — написал он.

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Бессрочный протест с 24 июля

Ветеран ВСУ призвал делать "все возможное, чтобы власть услышала и удовлетворила все требования общества".

Следующую акцию анонсировали на 24 июля в 20:00 на площади Ивана Франко в Киеве и на центральных площадях других городов.

Козятинский назвал протест бессрочным и заявил, что люди будут выходить ежедневно и "будут стоять столько дней, сколько понадобится, чтобы власть услышала". Он добавил, что уже подал уведомление в КГГА о проведении 24 июля акции протеста.

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В Киеве продолжат акции с требованием вернуть Федорова в Министерство обороны
В Киеве продолжат акции с требованием вернуть Федорова в Министерство обороны

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Автор: 

акция (2403) Киев (26721) Минобороны (9772) протест (5795) Федоров Михаил (878)
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Топ комментарии
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Краще б вимагали розсекретити вову R1.
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22.07.2026 17:46 Ответить
+2
"повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України"

гасло Другого Дитячого хрестового походу
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22.07.2026 17:47 Ответить
+2
мої картонки скінчились на перезавантаженні Сирського на Драпатого.

а президента федорова НЕ хочу.

.
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22.07.2026 17:51 Ответить

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