"Влада має нас почути": Ветеран Козятинський закликав до нових протестів із вимогою повернути Федорова в Міноборони
Ветеран ЗСУ Дмитро Козятинський заявив, що після звільнення Олександра Сирського протести в Києві не припиняться, оскільки другою ключовою вимогою суспільства залишається повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ініціатор протестів на підтримку Федорова у Києві повідомив у соцмережах.
Відставка Сирського та призначення Драпатого
Козятинський заявив, що після звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ "зник конфлікт" між Міністерством оборони та Генеральним штабом, тому не бачить жодних причин не повертати Федорова на посаду.
"Вчора сталася історична подія: Олександра Сирського звільнено з посади головкома. Замість нього прийшов Михайло Драпатий […] Водночас, не варто забувати й про другу вимогу протесту — повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Міністерству необхідні реформи", — написав він.
Безстроковий протест із 24 липня
Ветеран ЗСУ закликав робити "все можливе, щоб влада почула й задовольнила всі вимоги суспільства".
Наступну акцію анонсували на 24 липня о 20:00 на площі Івана Франка в Києві та на центральних площах інших міст.
Козятинський назвав протест безстроковим і заявив, що люди виходитимуть щодня та "стоятимуть стільки днів, скільки знадобиться, щоб влада почула". Він додав, що уже подав повідомлення до КМДА про проведення 24 липня акції протесту.
Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
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