"Влада має нас почути": Ветеран Козятинський закликав до нових протестів із вимогою повернути Федорова в Міноборони

Ветеран ЗСУ Дмитро Козятинський заявив, що після звільнення Олександра Сирського протести в Києві не припиняться, оскільки другою ключовою вимогою суспільства залишається повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ініціатор протестів на підтримку Федорова у Києві повідомив у соцмережах.

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Відставка Сирського та призначення Драпатого

Козятинський заявив, що після звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ "зник конфлікт" між Міністерством оборони та Генеральним штабом, тому не бачить жодних причин не повертати Федорова на посаду.

"Вчора сталася історична подія: Олександра Сирського звільнено з посади головкома. Замість нього прийшов Михайло Драпатий […] Водночас, не варто забувати й про другу вимогу протесту — повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Міністерству необхідні реформи", — написав він.

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Безстроковий протест із 24 липня

Ветеран ЗСУ закликав робити "все можливе, щоб влада почула й задовольнила всі вимоги суспільства".

Наступну акцію анонсували на 24 липня о 20:00 на площі Івана Франка в Києві та на центральних площах інших міст.

Козятинський назвав протест безстроковим і заявив, що люди виходитимуть щодня та "стоятимуть стільки днів, скільки знадобиться, щоб влада почула". Він додав, що уже подав повідомлення до КМДА про проведення 24 липня акції протесту.

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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