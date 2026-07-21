Федорову запропонував нову посаду в уряді щодо розвитку технологічної складової країни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запропонував ексміністру оборони Михайлу Федорову нову посаду в уряді, пов’язану з розвитком технологічної складової держави.

Про це повідомив голова держави у зверненні 21 липня, інформує Цензор.НЕТ.

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За що відповідатиме Федоров?

"Була ще сьогодні у мене зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об’єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток. Безпекова компетенція Євгенія Хмари, бойові здобутки, технологічні результати та дипстрайки "Альфи" говорять самі за себе, і в умовах системи урядових структур це потрібно", — сказав Зеленський.

Президент додав, що Михайло Драпатий, Євгеній Хмара й інші командири мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання, які цими днями прозвучали й на Ставці, і в прямому спілкуванні з командирами.

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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