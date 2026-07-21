Федорову предложили новую должность в правительстве, связанную с развитием технологической составляющей страны, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову новую должность в правительстве, связанную с развитием технологической составляющей государства.

Об этом сообщил глава государства в обращении 21 июля, информирует Цензор.НЕТ.

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За что будет отвечать Федоров?

"Сегодня у меня состоялась встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную должность во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие. Компетенция Евгения Хмары в сфере безопасности, боевые достижения, технологические результаты и дипломатические операции "Альфы" говорят сами за себя, и в условиях системы правительственных структур это необходимо", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что Михаил Драпатый, Евгений Хмара и другие командиры должны подготовить и представить на утверждение обновленную стратегию нашей обороны, шаги по продолжению реформы корпусной системы, выполнение тех запросов боевых командиров на поставку оружия, дронов и оборудования, которые в эти дни прозвучали и на Штабе, и в прямом общении с командирами.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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