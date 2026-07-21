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Новости Отставка Федорова
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Федорову предложили новую должность в правительстве, связанную с развитием технологической составляющей страны, — Зеленский

федоров

Президент Владимир Зеленский предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову новую должность в правительстве, связанную с развитием технологической составляющей государства.

Об этом сообщил глава государства в обращении 21 июля, информирует Цензор.НЕТ.

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За что будет отвечать Федоров?

"Сегодня у меня состоялась встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную должность во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие. Компетенция Евгения Хмары в сфере безопасности, боевые достижения, технологические результаты и дипломатические операции "Альфы" говорят сами за себя, и в условиях системы правительственных структур это необходимо", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что Михаил Драпатый, Евгений Хмара и другие командиры должны подготовить и представить на утверждение обновленную стратегию нашей обороны, шаги по продолжению реформы корпусной системы, выполнение тех запросов боевых командиров на поставку оружия, дронов и оборудования, которые в эти дни прозвучали и на Штабе, и в прямом общении с командирами. 

Читайте также: Драпатый — новый главнокомандующий ВСУ, — Зеленский

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел встречу с Федоровым, состоялось "решающее совещание", — ОП (дополнено)

Автор: 

Зеленский Владимир (24909) Федоров Михаил (861)
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Топ комментарии
+2
Тіпа ********************** просто щоб вспокоїти мітінгарів .
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21.07.2026 23:07 Ответить
+2
Треба було ЗЄ у 2019 році замість президентства запропонувати нову посаду - цар галактики. І коробок плану...
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21.07.2026 23:10 Ответить
+1
Невже Федоров погодиться на цей тупий разводняк...
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21.07.2026 23:08 Ответить

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