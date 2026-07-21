В ОП анонсировали кадровое решение после завершения "решающей встречи" у Зеленского
Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что у Владимира Зеленского состоялись "решающие встречи" на фоне протестов с требованием отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Литвин написал в ответ на пост ветерана ВСУ Дмитрия Козятинского в социальной сети X.
Ответ Банковой
Организатор митингов на площади Франко, ветеран Дмитрий Козятинский обратился к представителям ОП с прямым вопросом о том, когда общество услышит четкую и взвешенную позицию президента.
В комментариях к посту Козятинского советник Зеленского ответил:
"Только что завершилась одна, почти решающая, встреча у президента, сейчас продолжается ещё одна — уже фактически решающая. После принятия решений сразу последует официальное заявление".
Что этому предшествовало?
- По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди основных кандидатов на его должность рассматривают командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого и командира корпуса Нацгвардии "Хартия" Игоря Оболенского.
- После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что информация об увольнении Сырского не соответствует действительности.
- 20 июля
Зеленский провел встречи с командирами. Он уже беседовал с командиром 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Прокопенко, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Оболенским, командующим Объединенными силами ВСУ
Михаилом Драпатым и другими.
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******** цирк !!
Анонс !!
Слухайте, а вони розуміють вапщє що вони не на сцені вар'єте !!
Тільки чуєш " анонс"! "Кластер" "виступ" "відосік"...