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Новости Кадровые изменения Отставка Федорова Увольнение Сырского
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В ОП анонсировали кадровое решение после завершения "решающей встречи" у Зеленского

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что у Владимира Зеленского состоялись "решающие встречи" на фоне протестов с требованием отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Литвин написал в ответ на пост ветерана ВСУ Дмитрия Козятинского в социальной сети X.

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Ответ Банковой

Организатор митингов на площади Франко, ветеран Дмитрий Козятинский обратился к представителям ОП с прямым вопросом о том, когда общество услышит четкую и взвешенную позицию президента.

В комментариях к посту Козятинского советник Зеленского ответил:

"Только что завершилась одна, почти решающая, встреча у президента, сейчас продолжается ещё одна — уже фактически решающая. После принятия решений сразу последует официальное заявление".

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У Зеленского продолжается решающая встреча по кадровым изменениям

Что этому предшествовало?

  • По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди основных кандидатов на его должность рассматривают командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого и командира корпуса Нацгвардии "Хартия" Игоря Оболенского.
  • После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что информация об увольнении Сырского не соответствует действительности.
  • 20 июля

    Зеленский провел встречи с командирами. Он уже беседовал с командиром 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Прокопенко, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Оболенским, командующим Объединенными силами ВСУ

    Михаилом Драпатым и другими.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24909) Александр Сырский (1005) Офис Президента (1879) Литвин Дмитрий (37)
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Топ комментарии
+9
******** цирк !!
Анонс !!
Слухайте, а вони розуміють вапщє що вони не на сцені вар'єте !!
Тільки чуєш " анонс"! "Кластер" "виступ" "відосік"...
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21.07.2026 20:17 Ответить
+7
Подивіться на цього пєтуха на фото біля члєнограя. Це оце вважає себе вєршитєлєм судєб? Ну бл...ну йо...вашу ..м.....
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21.07.2026 20:19 Ответить
+7
Вирішальна зустріч вирішить вирішити все що не вирішено одним потужним рішенням....
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21.07.2026 20:19 Ответить

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