В ОП анонсировали кадровое решение после завершения "решающей встречи" у Зеленского

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что у Владимира Зеленского состоялись "решающие встречи" на фоне протестов с требованием отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Литвин написал в ответ на пост ветерана ВСУ Дмитрия Козятинского в социальной сети X.

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Ответ Банковой

Организатор митингов на площади Франко, ветеран Дмитрий Козятинский обратился к представителям ОП с прямым вопросом о том, когда общество услышит четкую и взвешенную позицию президента.

В комментариях к посту Козятинского советник Зеленского ответил:

"Только что завершилась одна, почти решающая, встреча у президента, сейчас продолжается ещё одна — уже фактически решающая. После принятия решений сразу последует официальное заявление".

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Что этому предшествовало?

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди основных кандидатов на его должность рассматривают командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого и командира корпуса Нацгвардии "Хартия" Игоря Оболенского.

После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что информация об увольнении Сырского не соответствует действительности.

20 июля Зеленский провел встречи с командирами. Он уже беседовал с командиром 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Прокопенко, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Оболенским, командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым и другими.

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