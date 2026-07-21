Зеленський провів зустріч із Федоровим, була "вирішальна нарада", - ОП (доповнено)

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що у Володимира Зеленського відбулися "вирішальні зустрічі" на тлі протестів за відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Президент провів зустріч з ексочільником Міноборони Михайлом Федоровим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Литвин написав у відповідь на допис ветерана ЗСУ Дмитра Козятинського у соцмережі X.

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Відповідь Банкової

Організатор мітингів на площі Франка, ветеран Дмитро Козятинський звернувся до представників ОП із прямим запитанням про те, коли суспільство почує чітку та виважену позицію президента.

У коментарях до допису Козятинського радник Зеленського відповів:

"Щойно завершилася одна майже вирішальна зустріч у президента, зараз триває ще одна — вже фактично вирішальна. Після ухвалення рішень одразу буде офіційна комунікація".

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Зустріч із Федоровим

Згодом в коментарі журналістам Литвин заявив, що Зеленський сьогодні зустрічався з Федоровим. Інших деталей розмови він не озвучив.

Що передувало?

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед основних кандидатів на його посаду розглядають командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького та командира корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського.

Після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що інформація про звільнення Сирського не відповідає дійсності.

20 липня Зеленський провів зустрічі з командирами. Він уже мав розмови з командиром 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Прокопенком, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Оболєнським, командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим тощо.

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