Зеленський провів зустріч із Федоровим, була "вирішальна нарада", - ОП (доповнено)
Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що у Володимира Зеленського відбулися "вирішальні зустрічі" на тлі протестів за відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Президент провів зустріч з ексочільником Міноборони Михайлом Федоровим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Литвин написав у відповідь на допис ветерана ЗСУ Дмитра Козятинського у соцмережі X.
Відповідь Банкової
Організатор мітингів на площі Франка, ветеран Дмитро Козятинський звернувся до представників ОП із прямим запитанням про те, коли суспільство почує чітку та виважену позицію президента.
У коментарях до допису Козятинського радник Зеленського відповів:
"Щойно завершилася одна майже вирішальна зустріч у президента, зараз триває ще одна — вже фактично вирішальна. Після ухвалення рішень одразу буде офіційна комунікація".
Зустріч із Федоровим
Згодом в коментарі журналістам Литвин заявив, що Зеленський сьогодні зустрічався з Федоровим. Інших деталей розмови він не озвучив.
Що передувало?
- За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед основних кандидатів на його посаду розглядають командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького та командира корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського.
- Після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що інформація про звільнення Сирського не відповідає дійсності.
- 20 липня
Зеленський провів зустрічі з командирами. Він уже мав розмови з командиром 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Прокопенком, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Оболєнським, командувачем Об'єднаних сил ЗСУ
Михайлом Драпатим тощо.
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******** цирк !!
Анонс !!
Слухайте, а вони розуміють вапщє що вони не на сцені вар'єте !!
Тільки чуєш " анонс"! "Кластер" "виступ" "відосік"...
"Щойно завершилася одна майже вирішальна зустріч у президента, зараз триває ще одна - вже фактично вирішальна....
да НЄ ТОМІТЄ публіку !!!
коли вже буде вирішально завершальна зустріч ?
уродські дєгєнєрати !!!!!
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