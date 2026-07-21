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Новини Кадрові зміни Відставка Федорова Звільнення Сирського
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Зеленський провів зустріч із Федоровим, була "вирішальна нарада", - ОП (доповнено)

зеленський,федоров

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що у Володимира Зеленського відбулися "вирішальні зустрічі" на тлі протестів за відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Президент провів зустріч з ексочільником Міноборони Михайлом Федоровим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Литвин написав у відповідь на допис ветерана ЗСУ Дмитра Козятинського у соцмережі X.

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Відповідь Банкової

Організатор мітингів на площі Франка, ветеран Дмитро Козятинський звернувся до представників ОП із прямим запитанням про те, коли суспільство почує чітку та виважену позицію президента.

У коментарях до допису Козятинського радник Зеленського відповів:

"Щойно завершилася одна майже вирішальна зустріч у президента, зараз триває ще одна — вже фактично вирішальна. Після ухвалення рішень одразу буде офіційна комунікація".

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Зустріч із Федоровим

Згодом в коментарі журналістам Литвин заявив, що Зеленський сьогодні зустрічався з Федоровим. Інших деталей розмови він не озвучив.

У Зеленського триває вирішальна зустріч щодо кадрових змін

Що передувало?

  • За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед основних кандидатів на його посаду розглядають командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького та командира корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського.
  • Після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що інформація про звільнення Сирського не відповідає дійсності.
  • 20 липня

    Зеленський провів зустрічі з командирами. Він уже мав розмови з командиром 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Прокопенком, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Оболєнським, командувачем Об'єднаних сил ЗСУ

    Михайлом Драпатим тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доля Сирського вирішена, питання лише у наступнику, - The Guardian

Автор: 

Зеленський Володимир (28434) Сирський Олександр (1029) Федоров Михайло (1293) Офіс Президента (2107) Литвин Дмитро (37)
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Топ коментарі
+20
******** цирк !!
Анонс !!
Слухайте, а вони розуміють вапщє що вони не на сцені вар'єте !!
Тільки чуєш " анонс"! "Кластер" "виступ" "відосік"...
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21.07.2026 20:17 Відповісти
+18
Подивіться на цього пєтуха на фото біля члєнограя. Це оце вважає себе вєршитєлєм судєб? Ну бл...ну йо...вашу ..м.....
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21.07.2026 20:19 Відповісти
+14
ЗЄля фейси чмо-радників під себе рехтує.

"Щойно завершилася одна майже вирішальна зустріч у президента, зараз триває ще одна - вже фактично вирішальна....

да НЄ ТОМІТЄ публіку !!!
коли вже буде вирішально завершальна зустріч ?

уродські дєгєнєрати !!!!!

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21.07.2026 20:33 Відповісти

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