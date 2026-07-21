У містах України шостий день поспіль тривають масові мітинги проти відставки Федорова. ФОТОрепортаж

У різних містах України шостий день тривають масові акції протесту проти відставки Михайла Федорова.

Увечері 21 липня люди знову зібралися на площах, де озвучили свої вимоги й заявили про намір продовжувати акції, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Протести в Івано-Франківську

В Івано-Франківську учасники зібралися біля адміністративної будівлі на вулиці Грушевського. Вони скандували гасла: "Сирський, геть", "Поверніть Федорова" та "Влада – це народ", повідомляє "Суспільне".

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Протести у Дніпрі

Вчергове зібралися на мітинг проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони й жителі Дніпра.

Люди вимагають замінити головнокомандувача Олександра Сирського.

Як повідомляють кореспонденти "Суспільного" з місця події, захід розпочався з хвилини мовчання та гімну. Містяни розгорнули великий прапор України, скандують: "Сирського геть", "Військові — не одноразки", "Рада завтра на роботу", "Стоїть військо — стоїмо й ми".

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Протести у Львові

У Львові акція протесту розпочалась о 19:00 біля пам'ятника Тарасові Шевченку на проспекті Свободи.

Львів'яни принесли картонки з написами: "Чому в міністрів більше ротацій ніж у військових?", "Сирського геть", "У військових немає канікул", "Так Федоров!", "Влада — це народ" та багатьма іншими.

Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.

20 липня Зеленський провів зустрічі з командирами. Він уже мав розмови з командиром 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Прокопенком, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Оболєнським, командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим тощо.

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