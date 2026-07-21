В городах Украины шестой день подряд продолжаются массовые митинги против отставки Федорова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во многих городах Украины уже второй день продолжаются массовые акции протеста против отставки Михаила Федорова.

Вечером 21 июля люди вновь собрались на площадях, где озвучили свои требования и заявили о намерении продолжать акции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Протесты в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске участники собрались у административного здания на улице Грушевского. Они скандировали лозунги: "Сырский, вон", "Верните Федорова" и "Власть — это народ", сообщает "Суспільне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак и "слуга народа" Арахамия поддерживали отставку Федорова, — журналист Ткач

Протесты в Днепре

В очередной раз собрались на митинг против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны и жители Днепра.

Люди требуют заменить главнокомандующего Александра Сырского.

Как сообщают корреспонденты "Суспільного" с места событий, мероприятие началось с минуты молчания и гимна. Горожане развернули большой флаг Украины, скандируют: "Сырского прочь", "Военные — не одноразовые", "Рада, завтра на работу", "Стоит армия — стоим и мы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского есть несколько дней. Дальше это можно будет называть политическим кризисом, — Онистрат о последствиях отставки Федорова

Протесты во Львове

Во Львове акция протеста началась в 19:00 у памятника Тарасу Шевченко на проспекте Свободы.

Львовяне принесли плакаты с надписями: "Почему у министров больше ротаций, чем у военных?", "Сирского прочь", "У военных нет каникул", "Да, Федоров!", "Власть — это народ" и многими другими.

Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

20 июля Зеленский провел встречи с командирами. Он уже беседовал с командиром 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Прокопенко, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Оболенским, командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым и другими.

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