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Новини Відставка Федорова Звільнення Сирського
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72% українців не підтримують відставку Федорова, звільнення Сирського підтримують 55%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Відставка Федорова та звільнення Сирського: ставлення українців

Понад 70% громадян України не підтримують звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Водоночас звільнення Олександра Сирського з посади головкома підтримують 55%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Відставка Федорова

"72% українців не підтримали звільнення Михайла Федорова з посади Міністра оборони, 5% - підтримали. Ще 17% – відповіли, що їм байдуже, а 6% обрали варіант "важко відповісти", - йдеться в дослідженні.

Відставка Федорова та звільнення Сирського: ставлення українців

Звільнення Сирського

Водночас відставку Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ підтримала понад половина опитаних (55%).

Проти звільнення виступили 15%. Ще 19% відповіли, що ставляться байдуже до цього питання, а решта (11%) обрали варіант "важко відповісти".

Відставка Федорова та звільнення Сирського: ставлення українців

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці найбільше довіряють Залужному, Федорову та Буданову, - опитування "Рейтинг"

Методологія

Опитування проводилося 20-21 липня. Всього опитано 1000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Читайте: Новим начальником Генштабу ЗСУ стане генерал-майор Скибюк. - Зеленський. ФОТО

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опитування (2219) Сирський Олександр (1040) Федоров Михайло (1308)
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Топ коментарі
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Лол, Фєдя *** Клоуна його ж зброєю - рейтингами.
Раніше тільки Залужний обганяв Паяца, а тепер Буданга, Фєдя, на підході Драпатий і навіть боксер Сашко у мутрого наріта майже наздогнав Арлєкіна.
Оце потужно ліжка посовав - а головне що це все провернула людина з його ж команди. Це просто феноменальний дегенерат який просирає абсолютну владу на рівному і майже зачищеному від залишків демократії місці.
Наступного року а то і швидше ******** з картонками рзумні дяді підкажуть ідею що писати на картонках і Шут буде торгуватися вже за всасну сраку.
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22.07.2026 15:00 Відповісти

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