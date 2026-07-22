72% українців не підтримують відставку Федорова, звільнення Сирського підтримують 55%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Понад 70% громадян України не підтримують звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Водоночас звільнення Олександра Сирського з посади головкома підтримують 55%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відставка Федорова

"72% українців не підтримали звільнення Михайла Федорова з посади Міністра оборони, 5% - підтримали. Ще 17% – відповіли, що їм байдуже, а 6% обрали варіант "важко відповісти", - йдеться в дослідженні.

Звільнення Сирського

Водночас відставку Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ підтримала понад половина опитаних (55%).

Проти звільнення виступили 15%. Ще 19% відповіли, що ставляться байдуже до цього питання, а решта (11%) обрали варіант "важко відповісти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці найбільше довіряють Залужному, Федорову та Буданову, - опитування "Рейтинг"

Методологія

Опитування проводилося 20-21 липня. Всього опитано 1000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Читайте: Новим начальником Генштабу ЗСУ стане генерал-майор Скибюк. - Зеленський. ФОТО