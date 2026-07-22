72% українців не підтримують відставку Федорова, звільнення Сирського підтримують 55%, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Понад 70% громадян України не підтримують звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Водоночас звільнення Олександра Сирського з посади головкома підтримують 55%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Відставка Федорова
"72% українців не підтримали звільнення Михайла Федорова з посади Міністра оборони, 5% - підтримали. Ще 17% – відповіли, що їм байдуже, а 6% обрали варіант "важко відповісти", - йдеться в дослідженні.
Звільнення Сирського
Водночас відставку Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ підтримала понад половина опитаних (55%).
Проти звільнення виступили 15%. Ще 19% відповіли, що ставляться байдуже до цього питання, а решта (11%) обрали варіант "важко відповісти".
Методологія
Опитування проводилося 20-21 липня. Всього опитано 1000 респондентів.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
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Раніше тільки Залужний обганяв Паяца, а тепер Буданга, Фєдя, на підході Драпатий і навіть боксер Сашко у мутрого наріта майже наздогнав Арлєкіна.
Оце потужно ліжка посовав - а головне що це все провернула людина з його ж команди. Це просто феноменальний дегенерат який просирає абсолютну владу на рівному і майже зачищеному від залишків демократії місці.
Наступного року а то і швидше ******** з картонками рзумні дяді підкажуть ідею що писати на картонках і Шут буде торгуватися вже за всасну сраку.