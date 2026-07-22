72% украинцев не поддерживают отставку Федорова, увольнение Сырского поддерживают 55%, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Более 70 % граждан Украины не поддерживают отставку Михаила Федорова с поста министра обороны. В то же время отставку Александра Сырского с поста главнокомандующего поддерживают 55 %.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
Отставка Федорова
"72% украинцев не поддержали увольнение Михаила Федорова с поста министра обороны, 5% - поддержали. Еще 17% ответили, что им все равно, а 6% выбрали вариант "трудно ответить", - говорится в исследовании.
Увольнение Сырского
В то же время отставку Александра Сырского с поста Главнокомандующего ВСУ поддержала более половины опрошенных (55%).
Против увольнения выступили 15%. Еще 19% ответили, что относятся к этому вопросу безразлично, а остальные (11%) выбрали вариант "трудно ответить".
Методология
Опрос проводился 20–21 июля. Всего опрошено 1000 респондентов.
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
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В той же час 59% довіряють zелідору, який і звільнив Федорова.
Це класичний приклад психічного розладу.