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Новости Отставка Федорова
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Украинцы больше всего доверяют Залужному, Федорову и Буданову, - опрос "Рейтинг"

Кому больше всего доверяют украинцы: результаты опроса

Украинцы ответили, кому из чиновников они доверяют больше всего.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, респондентов попросили оценить, доверяют ли они определенным чиновникам, политическим и общественным деятелям.

"Больше всего доверяют Валерию Залужному (70%), Михаилу Федорову (65%), Кириллу Буданову (62%) и Владимиру Зеленскому (59%).

Александру Усику доверие выразили 54% украинцев, тогда как Александру Сырскому - 23%, Петру Порошенко - 21%", - говорится в исследовании.

Социологи отметили, что за последнюю неделю уровень доверия к Михаилу Федорову вырос с 35% до 65%, а доверие к Александру Сырскому снизилось с 39% до 23%.

Кому больше всего доверяют украинцы: результаты опроса

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Методология

Опрос проводился 20–21 июля. Всего опрошено 1000 респондентов. 

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24921) опрос (3045) Александр Сырский (1017) Федоров Михаил (878)
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Топ комментарии
+11
Ідіоти. Просто невиліковні ідіоти.
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22.07.2026 14:47 Ответить
+10
Є ще такі екземляри, що чомусь вважають, що посол чи дисертація то щось ганебне.
Мало того, послом він став згідно наказу верховного бубочки. Як би не то, він би й досі ЗСУ командував. Але ж т самі екземляри в 19-му захотіли паржать...
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22.07.2026 14:49 Ответить
+8
ну якщо ти ставиш такі питання то перепис імбіцилів в країні і справді правдивий, вітаю кретиноїд

"Олександру Усику висловили довіру 54% українців, тоді як Олександру Сирському - 23%, Петру Порошенку - 21%", - йдеться в дослідженні. "
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22.07.2026 14:48 Ответить

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