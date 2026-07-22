Украинцы больше всего доверяют Залужному, Федорову и Буданову, - опрос "Рейтинг"

Украинцы ответили, кому из чиновников они доверяют больше всего.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, респондентов попросили оценить, доверяют ли они определенным чиновникам, политическим и общественным деятелям.

"Больше всего доверяют Валерию Залужному (70%), Михаилу Федорову (65%), Кириллу Буданову (62%) и Владимиру Зеленскому (59%).

Александру Усику доверие выразили 54% украинцев, тогда как Александру Сырскому - 23%, Петру Порошенко - 21%", - говорится в исследовании.

Социологи отметили, что за последнюю неделю уровень доверия к Михаилу Федорову вырос с 35% до 65%, а доверие к Александру Сырскому снизилось с 39% до 23%.

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Методология

Опрос проводился 20–21 июля. Всего опрошено 1000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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