Украинцы больше всего доверяют Залужному, Федорову и Буданову, - опрос "Рейтинг"
Украинцы ответили, кому из чиновников они доверяют больше всего.
Об этом свидетельствуют результаты опроса "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, респондентов попросили оценить, доверяют ли они определенным чиновникам, политическим и общественным деятелям.
"Больше всего доверяют Валерию Залужному (70%), Михаилу Федорову (65%), Кириллу Буданову (62%) и Владимиру Зеленскому (59%).
Александру Усику доверие выразили 54% украинцев, тогда как Александру Сырскому - 23%, Петру Порошенко - 21%", - говорится в исследовании.
Социологи отметили, что за последнюю неделю уровень доверия к Михаилу Федорову вырос с 35% до 65%, а доверие к Александру Сырскому снизилось с 39% до 23%.
Методология
Опрос проводился 20–21 июля. Всего опрошено 1000 респондентов.
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
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"Олександру Усику висловили довіру 54% українців, тоді як Олександру Сирському - 23%, Петру Порошенку - 21%", - йдеться в дослідженні. "