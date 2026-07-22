Новым начальником Генштаба ВСУ станет генерал-майор Скибюк, - Зеленский. ФОТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Определили порядок дальнейших действий. Сегодня будут формализованы решения о замене руководства Вооруженных Сил Украины - соответствующие указы готовятся. Вместе с Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой определили, что новым начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк - очень опытный военный, с которым новый Главнокомандующий бок о бок защищал Украину. Важно, чтобы все составляющие нашей армии и в дальнейшем функционировали абсолютно слаженно. Также совместно определили, как в дальнейшем Александр Сырский и Андрей Гнатов будут служить защите нашего государства", - отметил президент.

Также обсуждались организационные решения.

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"В частности, это касается развития украинских киберсил, подготовки воинов и усиления возможностей наших подразделений, развития корпусной системы. Было отмечено, что приоритетом для реальной способности Вооруженных Сил Украины выполнять оборонные задачи является практичный, эффективный процесс мобилизации. Поблагодарил Силы обороны Украины за выполнение плана дальнобойных ударов против России, а также за ритмичность в нанесении средних ударов. Евгений Хмара занимается решением тех вопросов, касающихся снабжения для дальнобойных и средних ударов, которые обсуждались в эти дни с боевыми командирами и производителями оружия", - рассказал Зеленский.

Обсуждали ситуацию и выполнение оборонных задач на Александровском направлении, в Донецкой области и на других направлениях интенсивных боевых действий.

"Благодарю все украинские подразделения за силу и полноценное проведение соответствующих операций. Определили шаги, решения и назначения должностных лиц, которые должны ускорить реализацию ключевых инициатив в сфере защиты неба – наша антибаллистическая программа "Фрейя", работа с Соединенными Штатами по лицензиям на производство "Пэтриотов", а также сотрудничество с нашими европейскими партнерами по определенным совместным программам.



Спасибо Александру Сырскому и Андрею Гнатову! Желаю Михаилу Драпатому и Игорю Скибюку боевой удачи, побед для Украины и успехов в нанесении ударов по российским оккупантам! Слава ВСУ! Слава Украине!" - подытожил президент.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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